Quelle série tirera-t-elle son épingle du jeu ce dimanche soir ? La soirée va-t-elle célébrer (enfin) une série Netflix ? Les Emmy Awards, connus comme les Oscars pour la télévision américaine, sont de retour ce dimanche soir avec une cérémonie organisée en « présentiel » pour la première fois depuis le début de la crise pandémique.

The Crown, la série culte de Netflix sur la famille royale britannique, est en tête des nominations ex aequo avec The Mandalorian de Disney+. Elles sont suivies de près par une autre série Disney+, WandaVision, qui obtient 23 nominations. Pour être sûr de ne rien rater, la 73e cérémonie sera retransmise sur Serieclub en France pour une Soirée spéciale Emmys présentée par Nico Prat en direct à partir de minuit (dans la nuit de dimanche à lundi).

Vous pourrez retrouver la spécialiste séries de 20 Minutes, Anne Demoulin, aux côtés de Thomas Destouches (Télécâble Sat Hebdo), Delphine Rivet (Biiinge Konbini) et Cédric Melon (Télécâble Sat Hebdo). Au programme : pronostics, débats, décryptages pour une émission qui revient sur les grands moments de l’année écoulée. Cette nuit, c’est nuit blanche pour les sériephiles.