Une saison 2 très attendue ! La première saison de En Thérapie, adaptation française de BeTipul d’ Hagai Levi a battu tous les records d’audience sur Arte, avec près de 54 millions de vues sur l’offre numérique de la chaîne franco-allemande et plus de 1,6 million de téléspectateurs réunis en moyenne chaque jeudi soir en début d’année. « Nous sommes très heureux du succès historique pour la chaîne d’En Thérapie, mais cela n’a pas entraîné d’inflexion éditoriale. Je ne vais pas vous présenter que des séries de psychanalystes, ou avec des divans », a expliqué Olivier Wotling en préambule, d’une conférence de presse où il présentait le line-up séries 2021-2022 de la chaîne franco-allemande.

La saison 2 d’En Thérapie est en cours de tournage. « C’est une saison qui se déroule cinq ans après la saison 1, au sortir du confinement de 2020. La pandémie est la toile de fond », a-t-il dévoilé.

Une saison 2 d’« En Thérapie » sur fond de pandémie

Alors qu’en saison 1, le traumatisme collectif des attentats du Bataclan résonnait avec les problématiques individuelles des personnages, en saison 2, « ce sont les traumatismes, les souffrances, que créent la pandémie, le confinement et l’isolement et leurs résonances individuelles » qui seront explorées.

On retrouve Frédéric Pierrot dans le rôle du psychanalyste, Dr Dayan. « Il est divorcé. Il a déménagé et continue de pratiquer. Il est en proie à des poursuites judiciaires par un patient, et va être mis à l’épreuve par ces poursuites », annonce Olivier Wotling.

Dr Dayan, attaqué en justice

Attaqué en justice, le Dr Dayan se tourne vers Claire (Charlotte Gainsbourg), une analyste et essayiste médiatisée dont il espère le soutien pour le procès en cours. « Il n’a plus de référent en tant que tel au départ, cette consœur va être chargée de l’appuyer et de le soutenir, et en même temps, leur histoire démarre avec un certain scepticisme, une certaine rivalité », a indiqué le patron de la fiction d’Arte.

Quatre nouveaux patients sur le divan

Face au psychanalyste, quatre nouveaux patients. « Eye Haidara interprète Inès, une avocate, Robin, un jeune garçon adolescent en surpoids, sera joué par Aliocha Delmotte, Suzanne Linda incarne Lydia, une étudiante en architecture qui doit supporter un poids très lourd, la nouvelle d’une maladie qui la frappe en pleine jeunesse, et Jacques Weber campe Alain, un chef d’entreprise pris dans une tourmente médiatique à la suite de la mort d’une de ses employées », détaille-t-il.

Des stars aussi derrière la caméra

Cette saison 2 compte 35 épisodes, soit à nouveau 7 semaines de thérapie. Eric Toledano et Olivier Nakache sont toujours à la réalisation et à la création de cette nouvelle salve d’épisodes, mais se joignent à eux pour la réalisation d’autres grands noms : Emmanuelle Bercot, Agnès Jaoui, Arnaud Desplechin et Emmanuel Finkiel. La direction d’écriture a été confiée à Clémence Madeleine-Perdrillat (Nona et ses filles). Il faudra attendre 2022 pour découvrir cette nouvelle saison !