« Foundation », « Germinal », « L’Opéra »… Le calendrier des nouveautés séries en France de septembre

Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en mai

Une immersion dans les coulisses de « L’Opéra »

Une immersion palpitante dans les coulisses du Palais Garnier ! La nouvelle série OCS Originals L’Opéra, disponible le 7 septembre sur OCS et sélectionné en Compétition française à Séries Mania, suit les parcours croisés de Sébastien (Raphaël Personnaz), nouveau et ambitieux directeur de la danse du Ballet de l'Opéra national de Paris, Zoé (Ariane Labed), danseuse étoile en perdition, poussée vers la sortie, et d’une jeune surnuméraire (Suzy Bemba), jeune femme qui espère devenir l’une des premières danseuses noires du prestigieux corps de ballet. Une magnifique fiction dont les intrigues virevoltent avec grâce !

Une plongée dans la mine de « Germinal »

C’est l’une des séries françaises les plus attendues de la rentrée ! Vingt-huit ans après le film éponyme de Claude Berri, France 2 propose une nouvelle adaptation de l’oeuvre de Zola, Germinal, signée Julien Lilti (le frère du réalisateur Thomas Lilti et co scénariste de l’excellente série médicale de Canal+ Hippocrate) et réalisée par David Hourrègues (Skam France). Pour mémoire, Germinal, publiée en 1885 et s'inscrivant dans sa série des Rougon-Macquart, suit les aventures d’Étienne Lantier (Louis Peres, vu dans Mental), engagé et logé par Maheu (Thierry Godard, Un Village Français, Engrenages) pour travailler dans une mine de charbon du Nord. Lorsque la Compagnie des Mines baisse les salaires, Etienne incite à la grève…. Une reconstitution réaliste du climat de tension sociale du milieu minier de la fin du XIXe siècle, disponible le 1er septembre sur Salto et sélectionnée en Compétition internationale à Séries Mania

Une épopée de science-fiction, « Foundation »

Une œuvre prophétique jugée jusqu’ici impossible à adapter ! Après d’innombrables projets avortés au fil des années, Apple TV+ va dévoiler le 24 septembre Foundation, première adaptation à l’écran du monument de la science-fiction éponyme d’ Isaac Asimov, unique série littéraire récompensée par le prestigieux prix Hugo en 1966. La série chronique l’effondrement d’un empire galactique et suit une bande d’exilés qui va tenter de sauvegarder l’héritage de l’humanité et l’avenir de la civilisation, emmenée par le docteur Hari Seldon (Jared Harris, le héros de Chernobyl)

Une chronique chorale avec « On the Verge »

Une dramédie hilarante, impertinente et émouvante, signée Julie Delpy. On the Verge, dès le 6 septembre sur Canal +, suit les pérégrinations de quatre amies quadragénaires en pleine midlife crisis dans le Los Angeles pré-Covid. Pour Justine (Julie Delpy), cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne (Elisabeth Shue), styliste débordée, Ella (Alexia Landeau), avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin (Sarah Jones), qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll ! Au travers les « discussions enflammées et les embardées burlesques » de ces femmes, l’actrice et réalisatrice, expatriée depuis à Los Angeles, dessine un portrait décalé et savoureux de la société américaine et livre une réflexion « profonde et touchante sur le temps qui passe et l’usure du couple », selon le mot de Séries Mania, où la série est projetée en Séances spéciales.

Une série apocalyptique avec « Y, Le Dernier Homme »

Adaptée des romans graphiques de Brian K. Vaughn et Pia Guerra, Y, Le Dernier Homme, disponible le 22 septembre sur Disney+, dépeint un monde post-apocalyptique, résultat d’un cataclysme qui a décimé tous les mammifères porteurs d’un chromosome Y, à l’exception d’un homme cisgenre, nommé Yorick Brown, et de son singe apprivoisé, Esperluette. La série suit cet unique survivant de la population mâle de la terre, pourchassés par des groupements de femmes aux intérêts divers, sur les routes dévastées des États-Unis, sous la protection de la mystérieuse et mortelle Agent 355, et les survivantes – dans leurs efforts pour recouvrer ce qui a été perdu et tenter de reconstruire un monde meilleur.

Le calendrier des diffusions en France

Mercredi 1er septembre

Bienvenue chez Doug, Disney+

Modern Family, saisons 9 à 11, Disney+ Star

Private Practice, saisons 1 à 6, Disney+ Star

Les Chevaliers de Castelcorvo, Disney+ Star

The Flash, saison 6, Netflix

Supergirl, saison 5, Netflix

Deadly Class, saison 1, Netflix

Chicago Fire, saisons 1 à 9, Netflix

Germinal, intégrale, Salto

Doctor Who, saisons 1 à 4, Amazon Prime Video

Jeudi 2 septembre

Jeune & Golri, saison 1, à 20h40 sur OCS Max et en intégralité à la demande sur OCS

Shadowplay, saison 1, les jeudis à 21h sur Canal+ (2 épisodes/soirée), et disponible en intégralité sur myCANAL

Mensonges, saison 1, à 21h05 sur TF1

Pure, intégrale, à 20h55 sur Serieclub

Petit meurtre entre frères, à 20h55 sur Arte et sur arte.tv

Queer Force, saison 1, Netflix

Vendredi 3 septembre

Casa de Papel, saison 5, volume 1, Netflix

Your Pretty Face Is Going To Hell, saison 3, à 9h sur Adult Swim

Mes funérailles, saison 1, arte.TV

What We Do In The Shadows, saison 3, les vendredis à 23h50 (2 épisodes puis 1/soirée) sur Canal+Séries, et disponible sur myCanal

Soirée spéciale Caméra Café, à l’occasion des 20 ans de la série, à 20h55 sur Paris Première

S.W.A.T, saison 2, à 21h sur 13ème Rue

Ambitions, saison 1, Salto

Samedi 4 septembre

The Outsider, saison 1, OCS Choc

Dimanche 5 septembre

Godfather of Harlem, saison 2, Starzplay

El Embarcadero, saison 1, TF1 Series Films

Outlander, saisons 1 à 4, chaque dimanche à 20h55 sur Téva

Lundi 6 septembre

On The Verge, saison 1, Canal+

Chicago Fire, saison 9, chaque lundi à 21h sur 13ème Rue

Une mère parfaite, minisérie, à 21h05 sur TF1

A Musée Vous A Musée Moi, saison 3, à 20h45 sur Arte et disponible sur arte.tv

Thin Blue Line, saison 1, les lundis à 20h55 (2 épisodes/soirée) sur Polar+, et disponible sur myCanal

Castle, intégrale, Amazon Prime Video

Mardi 7 septembre

L'Opéra, saison 1, à 20h 40 sur OCS Max et en intégralité à la demande sur OCS

Je l’aime à mentir, saison 1, M6

Legacies, saison 3, SyFy, 21h

Mercredi 8 septembre

Docteure Doogie, saison 1, Disney+

American Horror Stories, saison 1, Disney+ Star

Mistresses, saisons 1 à 4, Disney+

Baymax et les Nouveaux Héros, saison 3, Disney+

Résistance, saison 1, Disney+

Les Chamois, saisons 1 et 2, Disney+

Into the Night, saison 2, Netflix

Jeudi 9 septembre

One Lane Bridge, saison 1, les jeudis 9 et 16 à 20h55 sur Arte et sur arte.tv

Vendredi 10 septembre

Anna, saison 1, arte.tv

Lucifer, saison 6, Netflix

Kate, saison 1, Netflix

Samedi 11 septembre

Robot Chicken, saison 11, en US+24 sur Adult Swim

The White Lotus, saison 1, sur OCS City à 20h40

Dimanche 12 septembre

Dr. Death, minisérie, Starzplay

Soirée spéciale Amicalement Vôtre à l'occasion des 50 ans de la série, à 20h55 sur Paris Première

Lundi 13 septembre

She-ra et les princesses au pouvoir, saison 1, à 18h55 sur Disney Channel

Mardi 14 septembre

The Resident, saison 4, Warner TV

Mercredi 15 septembre

Le Secret d’Élise, minisérie, Disney+ Star

Le temps est assassin, minisérie, Disney+ Star

Tropiques criminels, saisons 1 à 2, Disney+ Star

Jeudi 16 septembre

The Watch, saison 1, SyFy

Vendredi 17 septembre

Sex Education, saison 3, Netflix

The Morning Show, saison 2 , Apple TV+

Chicago Party Aunt, partie 1, Netflix

Hopeville, saison 1, arte.tv

Les Chroniques de Sherlock, saison 1, Salto

Samedi 18 septembre

La Brigade des Poussins, saison 1, tous les weekends à 9h20 sur Disney Junior

Dimanche 19 septembre

73e cérémonie des Emmys, dans la nuit du 19 au 20 septembre sur Serieclub

Lundi 20 septembre

Happiness, saison 1, arte.tv

Orphan Black, saison 5, chaque lundi à 20h55 (2 épisodes par soirée), Warner TV

Mercredi 22 septembre

Star Wars : Visions, saison 1, Disney+

Y, Le Dernier Homme, saison 1, Disney+ Star

The Résident, saison 3, Disney+ Star

Gabby Duran, Baby-sitter d’extraterrestres, saison 1, Disney+

Dear White People, volume 4, Netflix

Jaguar, saison 1, Netflix

Jeudi 23 septembre

Hospital Playlist, saison 2

L'homme de la chambre 301, minisérie, sur Arte les jeudis 23 et 30 septembre 2021 et sur arte.tv

Vendredi 24 septembre

Foundation, saison 1, Apple TV+

Goliath, saison 4, Amazon Prime Video

Sermons de minuit (Midnight Mass), minisérie, Netflix

Braqueurs, la série, saison 1, Netflix

Final Space, saison 3, à 9h sur Adult Swim

Blood & Water, saison 2, Netflix

Samedi 25 septembre

Tudum, événement mondial Netflix dédié aux fans, où stars et créateurs de la plateforme des quatre coins du globe, représentant plus de 70 séries, films et programmes spéciaux, se rassembleront sur une scène virtuelle pour vous proposer des annonces inédites et des contenus exclusifs, à 18h sur les chaînes YouTube de Netflix, sur Twitter et sur Twitch.

Dimanche 26 septembre

BMF (Black Mafia Family), saison 1, Starzplay

Lundi 27 septembre

Supernatural, saison 15, Amazon Prime Video

Mercredi 29 septembre

Dollhouse, saisons 1 à 2, Disney+

The Great North, Disney+ Star

Octobre, saison 1, Netflix

Jeudi 30 septembre

Frérots, saison 1, à 20h40 Sur OCS Max et en intégralité à la demande

Love 101, saison 2, Netflix

Line of Duty, saison 6, tous les jeudis à 20:55 (2 épisodes à la suite) sur Warner TV

Mytho, saison 1 et 2, arte.tv