Alors que le public reprend tout juste son souffle après la diffusion de la saison 2 de Lupin, Netflix entend battre le fer tant qu’il est chaud. Une troisième saison est en préparation et Omar Sy a d’ailleurs confirmé à Entertainment Weekly que l’écriture avait commencé. L’acteur a même accepté d’aborder les pistes envisagées pour le futur de son personnage et de la série.

Pour commencer, la prochaine saison devrait amener de nouveaux protagonistes et, pourquoi pas, de nouveaux complices pour le gentleman cambrioleur. « Quand vous lisez les livres, Lupin a beaucoup de complices. Mais dans la série il n’en a qu’un, Benjamin. Or, il a besoin des gens, c’est pour ça qu’il les engage, comme avec Philippe Courbet. […] Et je pense que ça sera plus intéressant d’avoir un jour, peut-être, un gros casting avec beaucoup de monde. Parce que le fait est qu’en étant juste le cerveau, vous ne pouvez pas tout faire vous-même, vous avez besoin des autres. C’est aussi l’un de ses talents, de se rallier des gens. C’était vraiment cool de jouer avec ça. Je pense que c’est un bon aspect de Lupin. »

Où se déroulera la saison 3 ?

Autre interrogation de taille, où se déroulera la troisième saison de Lupin ? A la fin de la saison 2, et sans divulgâcher son dénouement, le personnage d’Omar Sy décide de disparaître et de prendre ses distances avec sa famille. Ce qui pourrait vouloir dire que la prochaine saison ne se tiendra pas forcément dans le décor parisien qui participe tant au charme des deux premières saisons. Bien évidemment, la star n’a pas pipé mot du décor de ses prochaines aventures. « Je sais exactement où il va aller, mais je vous laisse y penser », a-t-il lancé en riant.

Peut-être que l’indice se trouve dans les livres de Maurice Leblanc qui a fait voyager son gentleman cambrioleur en dehors de la capitale et lui a même permis de rencontrer un détective anglais du nom de Herlock Sholmes. Voilà de quoi patienter en attendant la saison 3.