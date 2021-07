Et si vous partiez en vacances… chez votre héros ou héroïne de série préférée ? Le tourisme en lien avec les décors de séries est un marché porteur. Les offices du tourisme de Sète et Montpellier ont compris depuis longtemps ce qu’ils avaient à gagner avec les feuilletons Demain nous appartient et Un si grand soleil. Même chose à Marseille avec Plus belle la vie. De nombreuses villes ou régions capitalisent également depuis plusieurs années sur le succès de Game of Thrones pour attirer les touristes : l’Irlande est sans doute le pays qui a le plus misé sur la série, mais on peut aussi citer Malte, l’Islande ou la Croatie.

Puisque cette année les touristes français seront majoritairement amenés à rester dans l’Hexagone, 20 Minutes a demandé à ses internautes leurs bons plans vacances en lien avec leurs séries préférées. A l’image de Sylvain, fringant voyageur en série qui aime « les randonnées et les grands espaces », les séries françaises peuvent en effet inspirer de beaux voyages : « Je suis allé en Irlande à cause de Game of Thrones, j’irai à Etretat à cause de Lupin. J’ai été déçu par la série mais l’épisode là-bas… Waouh ! Il fallait absolument que je voie ces falaises de mes propres yeux… » C’est parti pour un petit tour de France sériel.

La Charente-Maritime avec Mixte, Je te promets et… Capitaine Marleau

Aucun internaute de 20 Minutes n’a eu l’idée de visiter Rochefort et Saint-Jean d’Angely, pourtant particulièrement bien mises en valeur dans la série Prime Vidéo, Mixte, qui se déroule en Saintonge dans les années 1960. Le charme désuet de la Charente-Maritime a en revanche attiré Marine et son époux qui ont eu un coup de cœur pour les environs de La Rochelle, découverts dans les flash-backs de Je te promets (disponible sur Salto). « On a flashé sur les maisons de pêcheurs colorées et on a tout de suite cherché où c’était. Et deux jours après la diffusion sur TF1, on avait réservé notre hébergement à Châtelaillon ! »

Plus au sud, c’est Royan qui a obtenu les faveurs de Sophie. « J’ai découvert cette côte et cette plage en regardant Capitaine Marleau. » Et oui, l’ambassadrice du nord de la France s’aventure parfois dans d’autres régions françaises… Et un épisode à Royan a suffi à conquérir notre internaute, qui est originaire… de Roubaix.

Le Havre et Clermont-Ferrand, grâce à Mortel et Mental

Deux témoignages d’internautes racontent une histoire similaire. Fanny a eu un coup de cœur pour Mortel, série Netflix fantastique qui se déroule au Havre. Greg de son côté est un adepte de Mental, série France TV Slash, dont la saison 2 a été tournée à Clermont-Ferrand. Dans un cas comme dans l’autre, ces deux ados ont convaincu leur famille d’aller en vacances dans ces villes. « J’ai insisté parce que j’étais curieux de découvrir en vrai l’architecture du Havre qui à l’air juste dingue, raconte Fanny. J’ai négocié avec mes parents et on va passer deux semaines en Normandie, en bord de mer avec une journée d’excursion au Havre. »

Clermont-Ferrand n’apparaît en revanche presque pas dans la saison 2 de Mental , mais Greg a découvert la ville grâce aux réseaux sociaux des acteurs : « Mes parents galéraient à trouver une région où aller en vacances et j’ai balancé Clermont-Ferrand un peu au hasard. Et finalement on va passer deux jours là-bas puis dix jours dans les montagnes à côté. »

Vieux pots et meilleures soupes dans le Morbihan ou l’Yonne

Il n’y a pas que les dernières séries Canal+ ou Netflix dans la vie. Plusieurs internautes nous ont ainsi parlé avec nostalgie de séries plus anciennes, qui leur ont inspiré des séjours. Alexia par exemple a redécouvert La bicyclette bleue de Régine Deforges grâce à la série de France 3. Les images de Laetitia Casta à vélo lui ont donné envie de « visiter le domaine de Malagar dans le Bordelais. C’était génial ! ». Dans le même ordre d’idée, Antoine est devenu un fidèle de Kerbriant, village du Morbihan, après s’être remémoré l’intrigue d’une série des années 1970, Le 16 à Kerbriant, diffusée sur l’ORTF…

Enfin, Delphine a eu l’idée d’emmener sa famille en week-end à Noyers-sur-Serein, adorable village médiéval de l’Yonne, après un épisode d’Une famille formidable : « Je n’aurais jamais eu l’idée d’aller me perdre là-bas sans la série. »