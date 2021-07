Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater cet été

Une virée dans l’Upper East Side avec « Gossip Girl »

Neuf ans après le crash du blog, Gossip Girl fait son retour dans l’Upper East Side ! Développée par le showrunner Joshua Safran, scénariste et producteur exécutif de la série originale, cette nouvelle version, diffusée le 8 juillet sur HBO Max et ensuite en France sur Warner TV, met en scène une toute nouvelle bande de jeunes privilégiés plus inclusive, mais il se pourrait que Blair Waldorf et Serena van der Woodsen soient mentionnées… voire fassent un caméo. Kristen Bell est de retour dans le rôle de la narratrice, qui balance tous les potins de ses petits camarades sur les réseaux sociaux (et non plus sur un blog, on est en 2021 !) Du glam et beaucoup de XOXO en perspective !

Un séjour dans l’hôtel paradisiaque « The White Lotus »

Embarquez pour un hôtel apparemment paradisiaque ! The White Lotus, nouvelle pépite HBO à retrouver dès le 12 juillet sur OCS créée par Mike White (Enlightened) suit une bande de touristes fortunés en vacances qui multiplient les caprices dans un complexe touristique luxueux d’Hawaï. Une satire sociale féroce qui vire au thriller brillamment portée par Connie Britton (Friday Night Lights), Murray Bartlett (Looking) et Sydney Sweeney (Euphoria).

Une retraite avec « Nine Perfect Strangers »

C’est l’une des séries les plus attendues de l’année ! Après Big Little Lies sur HBO, David E. Kelley et Nicole Kidman renouent avec l’œuvre de l’autrice australienne Liane Moriarty dans Nine Perfect Strangers, une série pour Hulu, disponible en France le 20 août sur Amazon Prime Video. Nine Perfect Strangers suit la retraite d’un groupe de neuf parfaits étrangers réunis pour repartir de zéro avec leur vie à Tranquillum House, un centre de santé et de bien-être. Après The Undoing, Nicole Kidman y incarne Frances Welty, une autrice de romances à succès désireuse de réparer son dos et son cœur brisé.

Un cahier de vacances avec « Mr Corman »

Une série créée, produite, réalisée et interprétée par Joseph Gordon-Levitt. Dans Mr Corman, série disponible le 6 août sur Apple TV+, il incarne un musicien dont la carrière n’a pas abouti. Devenu enseignant d’une école publique dans la vallée de San Fernando en Californie, Mr Corman vient de se séparer de sa compagne Meghan. En pleine crise existentielle, il doit faire face à l’anxiété, la solitude et à un malaise grandissant. Une dramédie sombrement drôle !

Un périple destination « Schmigadoon ! »

Un voyage au pays des comédies musicales. Schmigadoon !, disponible le 16 juillet sur Apple TV+, suit Melissa et Josh, un couple en crise qui s’est lancé dans un périple en sac à dos afin de donner un nouveau souffle à leur relation. Au cours de leur expédition, ils découvrent une ville tout droit sortie d’une comédie musicale des années 1940. Pour s’échapper de cet endroit, ils devront trouver l’amour, le vrai. Une fantaisie portée par Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Alan Cumming et Jane Krakowski.

Une rentrée universitaire avec « The Chair »

Après le succès Killing Eve, Sandra Oh débarque sur Netflix ! Dans la comédie The Chair, disponible le 20 août sur Netflix, l’ancienne star de Grey’s Anatomy campe le Dr Ji-Yoon Kim, première femme et femme de couleur à prendre la direction du département de littérature anglaise de la prestigieuse université fictive de de Pembroke. Composée de six épisodes, cette satire en 6 volets, cocréée par l’actrice Amanda Peet, est produite par les créateurs de Game of Thrones, D.B. Weiss et David Benioff.

Le calendrier des séries de juillet

Jeudi 1er juillet

Young Royals, saison 1, Netflix

Generation 56K, saison 1, Netflix

The Royals, saisons 1 à 4, Starzplay

Boss, saisons 1 à 2, Starzplay

Made For Love, saison 1, tous les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur myCanal

Les Frères Scott, intégral, Salto

Vendredi 2 juillet

Mortel, saison 2, Netflix

Birdgirl, saison 1, à 9h sur Adult Swim

Clan, saison 1, Arte. TV

Samedi 3 juillet

Sauver Lisa, saison 1, Salto

Dimanche 4 juillet

This Is Us, saison 5, tous les dimanches à 21h sur Canal+ Séries et en intégralité sur myCanal

Mine, saison 1, Netflix

Lundi 5 juillet

A Million Little Things, saison 1, à 21h sur TF1 Séries Films

La Fierté de Mon Père, nouvel épisode inédit de Camping Paradie, avec Patrick Sébastien en guest, sur TF1 à 21h05

Mardi 6 juillet

Major Crimes, saison 3, du lundi au vendredi à 19h25 sur Warner TV

The Handmaid’s Tale : la servante écarlate, saison 4, à 20h40 sur OCS Max

Mercredi 7 juillet

Monstres & Cie : Au travail, saison 1, Disney+

Le Bon, le Bart et le Loki, court-métrage qui réunit l’univers des Simpson et Loki, Disney+

Querelles de voisinage, saison 1, Netflix

The Mire, saison 2, Netflix

Jeudi 8 juillet

Resident Evil : Infinite Darkness, saison 1, Netflix

Line of Duty, saison 2, tous les jeudis à 20h55 sur Warner TV et en replay

Sherlock, saison 3, tous les dimanches à 20h55 sur Warner TV

Eden, saison 1, tous les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur myCanal

FBI, saison 2, à 21h05 sur SérieClub

Gossip Girl, le 8 juillet sur HBO Max et ensuite en France sur Warner TV

Vendredi 9 juillet

New York 911, saison 2, du lundi au vendredi à 8h25 sur Warner TV

Atypical, saison 4, Netflix

WitcherCon, premier événement multi-supports consacré à l’univers du Witcher, accessible sur Twitch et sur YouTube, le 9 juillet à 19h

Virgin River, saison 3, Netflix

La Cuisinière de Castamar, saison 1, Netflix

Biohackers, saison 2, Netflix

Lundi 12 juillet

Patience Mon Amour, sur le compte Instagram@arte_asuivre

Orphan Black, saison 3, tous les lundis à 20h55 sur Warner TV et en replay

FBI, portés disparus, saison 4, du lundi au vendredi à 14h30 sur Warner TV

Camping Paradis, « Allumer le camping », nouvel épisode inédit, à 21h05 sur TF1

Deutschland 89, saison 3, tous les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur myCanal

The White Lotus, minisérie, OCS

Mardi 13 juillet

Para Wir Sind King, saison 1, tous les mardis à 20h55 sur Warner TV et en replay

Mon Oncle Charlie, saison 6, du lundi au vendredi à 7h40 sur Warner TV

Joséphine Ange Gardien, « Les Perchés », nouvel épisode inédit, à 21h05 sur TF1

Mercredi 14 juillet

Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman, saison 2, du lundi au vendredi à 17h45 sur Warner TV

Most Wanted Criminals, saison 1, tous les mercredis à 21h05 sur TF1

Prodigal Son, saison 2, tous les mercredis à 23h40 sur TF1

Body Of Proof, saisons 1 à 3, Disney+ Star

The Chi, saison 2, Disney+ Star

Missions, saison 1 à 2, Disney+ Star

Jeudi 15 juillet

Spides, saison 1, à 21h sur Syfy

Smother, saison 1, tous les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur myCanal

El Cid, saison 2, Amazon Prime Video

Mes premières fois, saison 2, Netflix

Vendredi 16 juillet

Turner & Hooch, saison 1 Disney+

Schmigadoon !, saison 1, Apple TV+

Hamishim – Cinquante, saison 1, Arte. TV

Dimanche 18 juillet

Power Book III : Raising Kanan, saison 1, Starzplay

Lundi 19 juillet

La Unidad : Unité Anti-Terroriste, saison 1, Amazon Prime Video

Camping Paradis, « Les Bikers au camping », nouvel épisode inédit, à 21h05 sur TF1

Mardi 20 juillet

Les agents du S.H.I.E.L.D., saison 6, à 21h05 sur 6ter

Mercredi 21 juillet

Turner & Hooch, saison 1, Disney+

L’amie prodigieuse, saison 2, France 2

C’est moi le chef !, saisons 1 à 7, Disney+ Star

Nouvelle-Zélande, Disney+ Star

Jeudi 22 juillet

Une Nounou d’enfer, intégrale, Salto

Et si c’était mon fils ?, minisérie, à 21h05 sur M6

Vendredi 23 juillet

Ted Lasso, saison 2, Apple TV+

Sky Rojo, saison 2, Netflix

Les Maitres de l’univers : Révélation, partie 1, Netflix

Dimanche 25 juillet

The Bold Type, saison 3, à 20h55 sur Téva

Mardi 27 juillet

How to Sell Drugs Online (Fast), saison 3, Netflix

The Outpost, saison 3, à 21h sur Syfy

Mercredi 28 juillet

The Snitch Cartel : Origins, saison 1, Netflix

New York, Unité spéciale, saison 17, à 20h55 sur 13e Rue

Grown-ish, saisons 1 à 2, Disney+ Star

Les Griffin, saison 19, Disney+ Star

Philadelphia, saisons 1 à 2, Disney+ Star

Dr. Harrow, saisons 1 et 2, Disney+ Star

Legion, saison 2, Disney+ Star

Je te promets, saison 1, Disney+ Star

Une fleur, saisons 1 à 7 & 13 à 15, Disney+ Star

Sam, saisons 1 à 5, Disney+ Star

Jeudi 29 juillet

Quand revient le calme, saison 1, à 20h55 sur Arte

Vendredi 30 juillet

Outer Banks, saison 2, Netflix

Le calendrier des séries d’août

Lundi 2 août

The King, saison 1, tous les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur myCanal

Jeudi 5 août

City On a Hill, saison 2, tous les lundis à 21h sur Canal+ et en intégralité sur myCanal

Vendredi 6 août

Cruel Summer, saison 1, Amazon Prime Video

Foodie Love, saison 1, Arte. TV

Mr. Corman, saison 1, Apple TV+

Hit & Run, saison 1, Netflix

Dimanche 8 août

Foodie Love, saison 1, Arte.tv

Lundi 9 août

The L Word : Generation Q, saison 2, sur Canal+ en US + 24

Vendredi 13 août

Modern Love, saison 2, Amazon Prime Video

Disparu à Jamais, minisérie, Netflix

Valeria, saison 2, Netflix

Brooklyn Nine Nine, saison 8, sur Canal+ en US + 24

Dimanche 15 août

Heels, saison 1, Starzplay

Vendredi 20 août

Truth Be Told, saison 2, Apple TV+

Queer as Folk (UK), intégrale saisons 1 et 2, Arte. TV

Nine Perfect Strangers (Neuf parfaits etrangers), minisérie, Amazon Prime Video

The Chair, saison, Netflix

Lundi 23 août

Disparu à Jamais, saison 1, Netflix

The Walking Dead, saison 11, OCS Choc

Mr. Robot, saisons 1 à 4, Netflix

Work In Progress, saison 2, sur Canal+ en US + 24

Vendredi 27 août

See, saison 2, Apple TV+