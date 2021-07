Après une annulation et deux reports en raison de la pandémie, Séries Mania fait son grand retour du 26 août au 2 septembre dans la capitale des Flandres ! « Ce sont enfin les retrouvailles ! Le Festival Séries Mania va nous permettre de nous retrouver, tous ensemble à Lille et en Hauts-de-France », s’est réjoui le président de région, Xavier Bertrand avant l’annonce des invités et de la programmation lors d’une conférence de presse ce mercredi à Lille.

Edouard Philippe parlera séries et politique

Après Uma Thurman et Julianna Margulies, la chanteuse et comédienne Audra McDonald, vue dans Private Practice et The Good Fight, viendra présenter la série post-pandémie de Michelle et Robert King diffusée sur Spectrum Originals, et sera la première récipiendaire du Séries Mania Etoile Award, prix remis chaque année à une personnalité internationale du monde de la série.

Clyde Philipps, le showrunneur sur les séries Nurse Jackie, Parker Lewis ne perd jamais, Get Real sera présent pour parler de la très attendue saison 9 de Dexter diffusée cet automne aux États-Unis, dont il a déjà signé les quatre premières saisons, considérées comme les meilleures par les fans.

Chris Brancato, le président du jury compétition internationale 2018 du festival, fait son retour à Lille. Il a écrit et produit plus de 200 heures de séries, parmi lesquelles X-files, New York, police judiciaire et Hannibal. Il est également l’un des cocréateurs d’un succès de Netflix, Narcos et le créateur de Godfather of Harlem, la série préquel au film American Gangster portée par Forest Whitaker et disponible sur Starzplay.

La femme rabbin Delphine Horvilleur, directrice de la rédaction de la revue Tenou’a et autrice, fera ses premiers pas sur le tapis rouge aux côtés de la journaliste et romancière Tania de Montaigne.

L’ancien Premier ministre Edouard Philippe rencontrera les festivaliers lors d’une conférence intitulée « La politique et les séries ».

Hagai Levi, président du jury

Le jury de la compétition internationale sera présidé par le scénariste, réalisateur et producteur Hagai Levi, le créateur de BeTipul, la série israélienne sur laquelle est basée En Therapie, lauréat du Golden Globe pour avoir co-créé et coproduit le drame télévisé The Affair.

Le jury du panorama international sera quant à lui présidé par la journaliste et autrice française Florence Aubenas.

« Germinal » en compétition internationale

Séries Mania proposera plus de 50 séries inédites, dont plus 25 avant-premières mondiales, des séries venues des cinq continents et de plus de 20 pays. « Séries Mania poursuit son minutieux travail de défrichage à l’international et accueille plus de 20 pays au sein de sa programmation, avec de nouveaux venus tels que la Serbie, la Croatie, la Turquie, la Colombie et Taïwan », se félicitent Rodolphe Belmer, président de Séries Mania et Laurence Herszberg, directrice générale de Séries Mania.

La compétition internationale accueille ainsi la série germano-norvégienne Furia, l’islandaise Blackport, la turque Hamlet, les israéliennes Jerusalem et The Echo Of Your Voice et la danoise Kamikase. La France sera représentée avec l’adaptation du roman d’Emile Zola, Germinal. Après Il Miracolo, prix spécial du jury et le prix d’interprétation masculine lors du festival international des séries de Lille en mai 2018, le romancier italien Niccolò Ammaniti revient en compétition avec Anna, une nouvelle série pour Arte.

Le stand-up en fil rouge

La nouvelle série OCS signature sur le stand up, Jeune et golri réalisée par Fanny Sidney (Aka Camille dans Dix pour cent) et portée notamment par Agnès Hurstel et Jonathan Lambert sera en compétition française.

Séries Mania a d’ailleurs choisi le stand up en séries comme fil rouge cette année. Dans la foulée de Seinfeld ou Curb Your Enthusiasm, les stand-uppers se sont emparés des séries pour mettre en scène des versions fictionnelles d’eux-mêmes, comme dans Atlanta, Ramy ou This Way Up, tandis que les séries qui racontent les coulisses de la scène du stand up se multiplient de The Marvelous Mrs Maisel, I’m Dying up Here en passant par Crashing.

La crème du stand-up français (Fadily Camara, Nora Hamzawi, Agnès Hurstel, Kyan Khojandi, Alex Ramirès et Thomas VDB) viendront montrer sur grand écran deux de leurs séries de stand-up préférées.

Jeune et golri sera en compétition face à cinq autres nouveautés françaises : Nona et ses filles de Valérie Donzelli pour Arte, Rebecca, adaptation de la série britannique Marcella pour TF1, Le Code, la nouvelle création de l’équipe derrière Chérif pour France 2, et Or de lui, la comédie de France TV portée par Ramzy Bedia.

Lors de séances spéciales, les festivaliers pourront découvrir les franco-belges La Corde et L’Opéra, la série de Julie Delpy On The Verge, et rencontrer Fanny Herrero, la showrunneuse de Dix pour cent, qui viendra présenter sa nouvelle série Drôle.

Ils se régaleront également devant les pépites du format court.

Parce que ce n’est pas la durée qui compte, on vous réserve aussi des pépites de #FormatsCourts pic.twitter.com/R7s12gVgPu — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) July 1, 2021



Les acteurs des feuilletons quotidien de Demain Nous Appartient, Ici Tout Commence et Un Si Grand Soleil viendront à la rencontre de leurs fans au village du festival. Marie Papillon présentera sa série courte Marie et les Choses.

Les festivaliers pourront aussi découvrir la première partie de la dernière saison de La Casa de Papel, la saison 2 de Mytho, un inédit des Petits meurtres d’Agatha christie 70’s et la première mondiale de Engagés : XAOC. Lors d’une nuit des comédies, enfin, ils veilleront devant Bloods, Brigade mobile, Fisk, Frank Of Ireland, Hacks, Les Tribulations de Georges et Fernand et Starstruck. Des retrouvailles à Lille placées sous le signe de la bonne humeur !