Une œuvre prophétique jugée jusqu’ici impossible à adapter ! Après d’innombrables projets avortés au fil des années, Apple TV+ a dévoilé ce lundi la bande-annonce de Fondation (Foundation en V.O.), première adaptation à l’écran du monument de la science-fiction éponyme d’Isaac Asimov., unique série littéraire récompensée par le prestigieux prix Hugo en 1966.

La série chronique l’effondrement d’un empire galactique et suit une bande d’exilés qui va tenter de sauvegarder l’héritage de l’humanité et l’avenir de la civilisation, emmenée par le docteur Hari Seldon (Jared Harris, le héros de Chernobyl)

« Foundation a toujours figuré en haut de ma liste des choses à faire avant de mourir et je suis honoré de pouvoir contribuer à donner vie à cette œuvre. Que vous soyez un fan de la saga ou simplement quelqu’un qui a envie de voir une épopée époustouflante, j’ai hâte de partager avec vous ce que nous avons créé », s’est réjoui le showrunner David S. Goyer (Batman Begins, Man of Steel). Les trois premiers épisodes seront dévoilés le 24 septembre, les sept autres seront ensuite diffusés à un rythme hebdomadaire. Avec cette épopée ambitieuse, l’entreprise californienne joue gros et espère trouver son Game of Thrones.