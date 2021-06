Un tournage qui marque les retrouvailles de trois anciens camarades ! La série Loki, dont le 4e épisode est disponible ce mercredi sur Disney+, ne marque pas seulement les retrouvailles de Tom Hiddleston avec son personnage fétiche, le dieu de la Malice. L’acteur britannique a eu la surprise de retrouver parmi ses partenaires, deux anciennes camarades, les actrices Gugu Mbatha-Raw et Wunmi Mosaku, qui campent respectivement la Juge Ravonna Renslayer et Hunter B-15, la méfiante soldate de la TVA (Time Variance Authority). « Je connais Tom et Gugu, nous étions à l’école d’art dramatique ensemble », a lâché Wunmi Mosaku, lors de la conférence de presse virtuelle organisée par Disney+.

« Même si l’idée de rejoindre le MCU était terrifiante, je savais que j’allais entrer dans la pièce et y voir des amis. Des gens comme Tom, que je connais depuis que j’ai 18 ans », a-t-elle poursuivi, tandis que Tom Hiddleston opinait de la tête, tout sourire.

Une « sorte de réunion des anciens de RADA »

« C’est tellement bizarre le cercle de la vie, cette sorte de réunion des anciens de RADA. Cela crée une sorte de confort. Je suis si fière de tout le monde ! C’est merveilleux de voir votre génération s’élever ! », s’est enthousiasmée Gugu Mbatha-Raw.

Les trois comédiens ont fait leurs études à la RADA (Royal Academy of Dramatic Art). Tom Hiddleston y a obtenu son diplôme en 2005, Gugu Mbatha-Raw en 2004 et Wunmi Mosaku en 2007. « C’était vraiment agréable de travailler avec des amis de l’école d’art dramatique après toutes ces années ! Nous étions dans des promotions différentes, mais nous étions tous en même temps à RADA. C’était vraiment une chance et très amusant » de se retrouver, commente pour 20 Minutes Gugu Mbatha-Raw.

La « même expérience partagée »

Sur le tournage, les anciens camarades de la RADA ont évoqué le bon vieux temps. « Nous sommes rentrées dans ces mondes épiques, surréalistes et plus grands que nature avec la même expérience partagée, celle de se souvenir des mêmes profs, d’avoir marché dans les mêmes couloirs et mangé à la même cantine… On partageait les mêmes références culturelles. », a détaillé l’interprète du Juge Ravonna Renslayer durant la conférence de presse.

Et ce passé a permis aux trois acteurs de booster leur performance. « Quand on a cette histoire commune, cette expérience partagée. Cela permet d’être plus enjoués. Quand vous vous connaissez bien, que vous vous êtes connus avant d’être célèbres, il y a un petit peu plus de confort. Cela vous ramène à vos 18 ans, quand on était à l’école de théâtre », précise Gugu Mbatha-Raw à 20 Minutes.

Un côté « réconfortant » en « pleine pandémie »

Par conséquent, l’ambiance sur le tournage était « toujours joyeuse », raconte à 20 Minutes Wunmi Mosaku. « C’était agréable d’être entouré par des gens que je connaissais, de faire mon entrée chez Marvel et de connaître ces personnes-là, c’était vraiment bien. » Et Gugu Mbatha-Raw de conclure : « D’autant plus qu’on a fini par tourner en pleine pandémie, du coup, c’était réconfortant de jouer avec ces camarades de longue date ! »