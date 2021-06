Les fans de la famille Gallo peuvent se réjouir. Alors que TF1 n’a jusqu’ici pas confirmé l'information, Guillaume Labbé, l’interprète de Mickaël, a annoncé samedi à Allociné dans le cadre du Festival de télévision de Monte-Carlo que Je te promets, l’adaptation de la géniale série américaine This is Us aura une deuxième saison. Le tournage des nouveaux épisodes commence dès ce mardi et se poursuivra entre Paris et La Rochelle tout le reste de l’été.

Marilou Berry, qui interprète Maud dans la version française, réalisera une partie des épisodes en alternance avec Renaud Bertrand, selon Allociné. La première saison a réalisé de très bonnes audiences avec en moyenne 4,04 millions de téléspectateurs pour ses six soirées composées de deux épisodes, selon les chiffres de Médiamétrie relayés par Puremédias. Si on en croit le succès de la version américaine, Je te promets pourrait connaître encore de nombreuses saisons.