« Friends : The Reunion », le premier gros coup de Salto — HBO Max/Salto

Mis en ligne le 27 mai dernier sur HBO Max et dans la foulée sur Salto, l’épisode des retrouvailles de Friends sera diffusé sur TF1 jeudi prochain… en version française. Si le débat entre VO et VF existe toujours, force est de constater que beaucoup de fans français ont découvert la série doublée, et que TF1 n’allait pas proposer cet épisode réunion en VOST en prime time. Restait la question des voix, car une partie du casting voix (Chandler, Joey, Rachel) avait été écartée de la série en fin de saison 8 après avoir demandé une augmentation toute légitime. Que les fans se rassurent, ils sont bien de retour.

Première bande-annonce pour #FriendsReunion sur TF1 avec les voix françaises ! Rendez-vous le jeudi 24 juin. pic.twitter.com/xa6BGgYSo2 — Christophe Gazzano (@Chris_ga) June 17, 2021

TF1 a en effet dévoilé une bande-annonce, et on peut entendre les voix reconnaissables entre toutes d’Emmanuel Curtil, Mark Lesser et Dorothée Jemma, respectivement Chandler, Joey et Rachel dans la majorité de la série. Effet nostalgie garantie.