Une exposition proposée par Série Séries à Fontainebleau dévoile les coulisses des séries, ici « Engrenages » la création Canal+ — Caroline Dubois

Si le festival Série Séries fête son 10e anniversaire à partir du 30 juin avec une programmation riche, les amateurs du petit écran peuvent d’ores et déjà traîner du côté de Fontainebleau où se tient depuis le 10 juin une grande exposition en extérieur. Série Séries met en effet en avant le travail de la photographe de plateau Caroline Dubois, qui a travaillé sur les séries Engrenages, Les Petites Meurtres d'Agatha Christie, L’Art du crime et Ils étaient dix, une adaptation du roman Dix Petits Nègres/Ils étaient dix d’Agatha Christie prévue sur M6 et déjà visible sur Salto.

Une exposition interactive

Une cinquantaine de tirages grand format invitent spectateurs et spectatrices dans l’intimité des tournages, avec pour certains des QR Codes renvoyant vers des témoignages de professionnels, auteurs, producteurs, techniciens… L’exposition est installée sur les grilles du Château de Fontainebleau, de la salle de vente Osenat, de la Charité Royale et sur le parvis de la Gare Fontainebleau-Avon, et le restera jusqu’à 15 juillet.

Des rencontres avec les équipes artistiques et une déambulation avec des invités sont prévues sur le temps du festival, du 30 juin au 3 juillet.