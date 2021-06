BANDE ANNONCE Julianna Margulies d’« Urgences » et « The Good Wife » rejoint le casting

Comment ça va fait plaisir de retrouver Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans la saison 2 de « The Morning Show » (c'est bon, je souris assez ah ah) — Apple TV+

Série événement de la nouvelle plate-forme Apple TV+, The Morning Show, avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, est bientôt de retour, deux ans après son lancement. Le géant américain vient, en effet, de dévoiler la date de diffusion de la saison 2 (le 17 septembre, un épisode par semaine), accompagnée d’une bande annonce. Suite aux événements (explosifs) de la saison 1, toute l’équipe du Morning Show se trouve éparpillée, certains sont partis, d’autres non, pour le dire vite et sans spoiler.

Le casting de stars, lui, est toujours là, avec donc ses deux têtes d’affiche, Steve Carrell aussi, Billy Crudup auréolé de son Emmy Award, ou encore Mark Duplass, Tom Irwin et Marcia Gay Harden. Ils sont rejoints par Greta Lee en prodige de la tech, Ruairi O’Connor en star de YouTube, Valeria Golino en réalisatrice de documentaires, ainsi que Julianna Margulies d’Urgences et The Good Wife en présentatrice vedette.