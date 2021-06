« Loki » est l'une des (très) nombreuses séries Marvel prévues sur Disney+ — Capture écran Disney+ / Marvel Studios

Salto, MyCanal, Arte. TV, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en juin

« Mixte » et la révolution sexuelle des sixties

Bienvenue au lycée Voltaire ! En cette rentrée 1963, le lycée de la petite ville de Saint-Jean-d’Angély accueille pour la première fois des filles dans son enceinte. Elles sont 11 pour des centaines de garçons ! Au travers les parcours de la naïve Michèle et son frère, le beau Jean-Pierre, de la brillante et belle Annick, de l’enjouée Pied-Noir d’Algérie Simone, de l’émotif Pichon et de Laubrac, le gamin de l’assistance, Mixte dépeint les ados qui feront la révolution sociétale et sexuelle de 1968. La série créée par Marie Roussin (Les Bracelets Rouges, Un Village Français, Borgia), à la croisée entre le teen drama et la comédie familiale, aborde frontalement la question des rapports hommes femmes dans la France des années 1960, et déconstruit avec malice le sexisme d’aujourd’hui.

« Histoire de Lisey », un thriller signé Stephen King

Une série inspirée du best-seller éponyme de Stephen King et adaptée par le grand maître de l’horreur en personne ! Histoire de Lisey, réalisée par Pablo Larraín et produite par J. J. Abrams et disponible le 4 juin sur Apple TV+, met en scène Lisey Landon (Julianne Moore), la veuve d’un écrivain américain aussi célèbre que tourmenté (Clive Owen). En rangeant le bureau de son défunt mari, Lisey va trouver une sorte de jeu de piste laissé à son attention par son mari, l’obligeant à plonger dans son passé. Dans le même temps, elle est confrontée à l’aggravation de la santé mentale de sa sœur et devient la cible d’un fan complètement obsédé par le travail de Scott… Un thriller qui s’annonce palpitant !

« Lupin, partie 2 », le nouveau plan d’Assane

La série française la plus regardée à travers le monde fait son retour sur Netflix le 11 juin ! Dans Lupin, série librement adaptée de l’œuvre de Maurice Leblanc, Omar Sy incarne Assane Diop, un gentleman cambrioleur qui entreprend de venger son père pour une injustice infligée vingt-cinq ans auparavant… Mais en voulant se venger de Pellegrini, Assane a détruit sa propre famille. Acculé, il est contraint d’élaborer un nouveau plan pour éliminer Pellegrini. Quitte à se mettre en danger.

« Sweet Tooth », un road trip onirique

Sweet Tooth, disponible le 4 juin, est la première collaboration entre Team Downey, la boîte de production créée par Robert Downey Jr. et sa femme Susan Downey, pour Netflix. Basée sur la bande dessinée du même nom de Jeff Lemire, la série se déroule dans un monde où dix ans auparavant, The Great Crumble a fait des ravages dans le monde et a conduit à l’émergence mystérieuse de bébés hybrides, que de nombreux humains craignent et chassent. Sweet Tooth suit les aventures d’un adorable garçon mi-humain mi-cerf nommé Gus (Christian Convery) qui se lie d’amitié de manière inattendue avec un bourru errant nommé Jepperd (Nonso Anozie). Ensemble, ils se lancent dans une aventure périlleuse dans une Amérique post-apocalyptique… Un road trip onirique dans un monde hostile.

« Loki » et le Tesseract

Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver, Disney+ dévoile le 9 juin une nouvelle série Marvel Studios, Loki. Alors que Loki a été tué par Thanos dans Avengers : Infinity War, l’histoire prend place plus tôt, en 2012, dans une réalité alternative créée par le Casse Temporel des Avengers après que le Loki de 2012 se soit échappé avec le Tesseract. L’outil idéal pour que le dieu de la Malice sème la pagaille ! Mais Loki va se faire pincer par le Tribunal des Variations Anachroniques (ou TVA), un organisme en charge de régler les anomalies temporelles. Les comédiens Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant complètent la distribution. La série est réalisée par Kate Herron et scénarisée par Michael Waldron.

Le calendrier des diffusions en France

Mardi 1er juin

Zoey et son incroyable playlist, saison 2, à 20h55 sur Warner TV

Dirty John, saison 1, à 21h05 sur TF1

Nancy Drew, saison 1, Salto

Le Voyageur, inédit, à 21h05 sur France 3

Jeudi 3 juin

Line of Duty, saison 1, à 20h55 sur Warner TV

Trois mètres au-dessus du ciel, saison 2, Netflix

Affaire Skripal : l’espion empoisonné, minisérie, à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Vendredi 4 juin

Histoire de Lisey (Lisey’s Story), minisérie, Apple TV+

David Makes Man, saison 1, à 20h55 sur SerieClub

Sweet Tooth, saison 1, Netflix

Feel Good, saison 2, Netflix

Dom, saison 1, Amazon Prime Video

Clem, saisons 1 à 11, Disney+ Star

Genius : Aretha, saison 3, Disney+

Genius : Einstein, saison 1, Disney+

Genius : Picasso, saison 2, Disney+

Legion, saison 1, Disney+

Samedi 5 juin

Vikings, saison 6 partie A, Netflix et Amazon Prime Video

Lundi 7 juin

Ugly Betty, saisons 1 à 4, Amazon Prime Video

Le Doute, minisérie, à 21h05 sur France 2

Mardi 8 juin

Alex Rider, saison 1, OCS

Mercredi 9 juin

Loki, saison 1 Disney+

Intelligence (UK), saison 2, Salto

Jeudi 10 juin

Affaire Skripal : l’espion empoisonné, minisérie, à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Vendredi 11 juin

Lupin, saison 1, partie 2, Netflix

The Gloaming, saison 1, Disney+ Star

According to Jim, saisons 1 à 8, Disney+ Star

The Hot Zone, saison 1, Disney+ Star

Sam, saisons 1 à 5, Disney+ Star

Station Horizon, saison 1, Salto

Home Before Dark, saison 2, Apple TV+

Samedi 12 juin

Betty, saison 2, à 22h35 sur OCS City

Dimanche 13 juin

Blindspotting, saison 1, Starzplay

Lundi 14 juin

Mixte, saison 1 partie 1, Amazon Prime Video

Mocro Maffia, saison 1, à 20h55 sur SérieClub

Breeders, saison 2, Canal+Séries

Elite, Histoires Courtes, saison 1, Netflix

Mardi 15 juin

Grantchester, saison 2, à 20h55 sur 13ème Rue

Workin’Moms, saison 5, Netflix

Shameless, saison 11, Amazon Prime Video

Mercredi 16 juin

Suits, saison 9, Netflix

Law School, saison 1, Netflix

Jeudi 17 juin

Black Summer, saison 2, Netflix

Atiye, saison 3, Netflix

Katla, saison 1, Netflix

Dave, saison 2, Canal+Séries

La Meute, saison 1, Arte.tv

Vendredi 18 juin

Delete Me, saison 1, Canal+Séries

Physical, saison 1, Apple TV+

Elite, saison 4, Netflix

La Leyenda de Sergio Ramos, saison 2, Amazon Prime Video

Love, Victor, saison 2, Disney+ Star

American Dad, saisons 13 à 16, Disney+ Star

The Americans, saisons 1 à 6, Disney+ Star

Infidèle, saisons 1 et 2, Disney+ Star

Même pas la peine, saison 1, Netflix

Yellowstone, saison 2, Salto

Samedi 19 juin

Nevertheless, saison 1, Netflix

Dimanche 20 juin

The Sinner, saison 3, Netflix

Lundi 21 juin

The Beast Must Die, saison 1, à 21h sur Canal+ et sur MyCanal

Mixte, saison 1 partie 2, Amazon Prime Video

Pennyworth, saison 2, Amazon Prime Video

Rick & Morty, saison 5, Adult Swim

Mardi 22 juin

The Outpost, saison 3, à 21h sur Syfy

Mercredi 23 juin

Mayans M.C., saison 3, Canal+Séries

La casa de las flores : Le film, Netflix

Jeudi 24 juin

The Naked Director, saison 2, Netflix

Jiva !, saison 1, Netflix

Friends : les retrouvailles, épisode spécial, à 21h05 sur TF1

La Meute, saison 1, à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

La Chute d’un Empire, saison 1, à 20h50 sur Eurochannel

Vendredi 25 juin

The Mysterious Benedict Society, saison 1, Disney+

Solos, saison 1, Amazon Prime Video

Bosch, saison 7, Amazon Prime Video

Manhãs de Setembro, saison 1, Amazon Prime Video

The Chi, saison 1, Disney+ Star

The Finder, saison 1, Disney+ Star

The A List, saison 2, Netflix

Sex/Life, saison 1, Netflix

Central Park, saison 2, Apple TV+

Dimanche 27 juin

Sherlock, saisons 1,2 et 3, à 20h55 sur Warner TV

Mardi 29 juin

Black Lightning, saison 4, Netflix