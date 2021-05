Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Cudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry et David Schwimmer, principaux acteurs de la serie TV — WEBER/SIPA

L’épisode des retrouvailles de Friends est disponible depuis ce jeudi matin sur Salto, et sur HBO Max aux Etats-Unis.

Une réunion aussi émouvante qu’instructive, pour les fans, et les autres.

Larmes, rires, anecdotes… Cet épisode spécial donne envie de voir ou revoir la série.

Comme il est impossible de ne pas craquer face à un bébé chat (ou pire, un bébé loutre), difficile de rester de marbre devant Friends : The reunion. Depuis ce jeudi matin, l’épisode spécial et tant attendu des retrouvailles des acteurs et actrices de la série, est disponible en France sur la plateforme Salto (aux Etats-Unis sur HBO Max), pour le plus grand bonheur des Friends addicts. Mais pas seulement.

Ne comptant pas parmi les grands fans de la série (ça existe oui), nous pensions conserver une distance raisonnable face à cette réunion nostalgique, attendue depuis la fin de la série il y a 17 ans. Nous nous attendions bien évidemment à une prévisible avalanche d’émotions fortes et à un festival de « amazing » et « i missed you so much ». Bingo.

Mais il faut reconnaître que cet épisode spécial ne se résume pas qu’à cela. Invités surprises, anecdotes loufoques, making-of… Friends : The reunion est d’une efficacité redoutable et donne surtout envie de (re)voir les dix saisons de la série (lors du prochain reconfinement).

Des retrouvailles complices et instructives

Resté mystérieux jusqu’à sa diffusion, le dispositif choisi pour célébrer cette réunion est plutôt malin. Durant 1h40, il alterne retrouvailles sur le plateau de tournage historique, interviews façon talk-show par le présentateur James Corden (devant la reconstitution de la fontaine du générique), mais aussi images d’archives et témoignages de fans plus ou moins connus. Une véritable plongée au cœur de l’univers Friends, aussi émouvante qu’instructive. Des images de making-of montrent notamment les conditions de tournage des épisodes, devant un vrai public et avec une réelle complicité entre le cast et les spectateurs. Une interaction difficile à détecter quand on ne connaît que la VF du programme, qui elle était ponctuée de rires enregistrés.

L’épisode spécial est aussi truffé d’anecdotes grapillées par James Corden, dont certaines sont particulièrement savoureuses. On y apprend notamment l’inimitié entre David Schwimmer (Ross) et Marcel, son copain singe dans la série, qui mangeait des vers sur l’épaule de l’acteur. Dans un registre plus spectaculaire, on découvre comment Matt LeBlanc (Joey), s’est démis l’épaule en pleine prise, en trébuchant sur un fauteuil (images à l’appui).

Des larmes et des potins

On ne va pas se mentir, cette réunion est surtout un mega shoot de nostalgie. A côté de ça, les émissions anniversaires de la Star Academy, c’est du pipi de chat. Outre les retrouvailles et le plaisir communicatif qu’il s’en dégage, les acteurs et actrices retournent sur les lieux de tournage, retrouvent leurs accessoires fétiches (dont les gros fauteuils) et partagent sans fard leurs souvenirs. Si ça dégouline parfois un peu trop de bons sentiments, on devine la véritable complicité qui les a soudés, au-delà de leurs personnages, et l’on comprend un peu plus à quel point cette alchimie a pu contribuer au succès de la série. Et difficile de rester insensible à la séquence des adieux, même si on n’a jamais vu le dernier épisode de Friends. On vous met d’ailleurs au défi de ne pas pleurer devant les dernières minutes, ou au minimum d’avoir les yeux rouges. Mais ce n’est pas tout…

Un (gros) potin se cache en plein milieu de la réunion, subtilement amené par James Corden. On vous laisse le plaisir de le découvrir par vous-même, mais disons que deux protagonistes de la série ont été légèrement dépassés par leurs sentiments (ça se passe à 1h17 du programme et en plus d’être croustillant, ça fout les poils).

Des scènes plus cultes que jamais

Friends : The reunion, c’est donc beaucoup de larmes, mais beaucoup de rires aussi. Notamment parce que les acteurs rejouent certaines scènes marquantes, entremêlées aux scènes originales. Gros crush pour la séquence où Lisa Kudrow (Phoebe) reprend avec Lady Gaga sa chanson Smelly cat (« tu pues le chat », en français), un incontournable. Des séquences qui raviront les fans, et les autres aussi. Car ces scènes rejouées (le questionnaire de l’épisode Celui qui gagnait les paris), ou évoquées (le sosie de main de Joey), offrent un parfait aperçu de l’humour de la série, et donnent franchement envie de s’y mettre pour comprendre à côté de quoi on est passé.

De même avec les apparitions des personnages secondaires mais emblématiques de Friends : Gunther, Janice… Les « vrais » fans seront probablement frustrés par l’absence de certains protagonistes, mais pour les autres, la frustration devient finalement celle de ne pas faire partie de cette bande d’amis.

Un tapis rouge de stars

On ne comprend pas toujours pourquoi, mais de nombreuses stars apparaissent dans cette réunion. Certaines n’ont strictement rien à voir avec la série, comme David Beckham, Justin Bieber (déguisé en patate-satellite), BTS et même Malala. Ce n’est pas toujours d’un grand intérêt, mais ça fait toujours plaisir de les voir.

D’autres par contre, comme Reese Witherspoon et Tom Selleck, ont joué le jeu et répondu présent. Regarder cet épisode spécial, c’est d’ailleurs se rendre compte du nombre de personnalités qui ont donné la réplique à Rachel, Chandler ou Monica : Danny DeVito, Julia Roberts, Brad Pitt… Force est de constater qu’on a peut-être loupé quelque chose.

Mais l’avantage avec Friends, c’est qu’on peut rattraper le temps perdu, et mieux vaut tard que jamais non ? (Gardez tout de même en tête que la série compte 236 épisodes)