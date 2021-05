Les « Friends » sont de retour, 17 ans plus tard — DR FRANCE 2

Dix-sept ans que les fans l’attendaient. Jeudi, HBO Max diffusera le tant attendu épisode spécial de Friends, célébrant les retrouvailles des six comédiens principaux de la série. Intitulée Celui où ils se retrouvent (The One Where They Get Back Together), cette « réunion » promet des cascades de larmes et de rires, et on l’espère, de nombreuses surprises. De notre côté de l’Atlantique, cet épisode sera disponible en version originale sur Salto dès jeudi, puis sur TF1, en version doublée. L’occasion de retrouver les voix françaises, auxquelles certains fans sont attachés depuis des années. Mais vous, en quelle langue préférez-vous Friends ?

Etes-vous attachés à la version doublée et aux voix françaises de la série, qu’on retrouve à la télé ? Si oui, pourquoi ? Dans ce cas, allez-vous pouvoir attendre sa diffusion sur TF1 pour découvrir cet épisode spécial ? Ou au contraire, pour vous Friends est-il indissociable de sa version originale, impossible à regarder en français ? Racontez-nous. Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci !