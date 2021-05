La star de «Grey's Anatomy», Ellen Pompeo — Kika Press

C’est confirmé, Grey's Anatomy aura le droit à une 18e saison ! L’indétrônable série de ABC va donc pouvoir continuer de battre tous les records avec, au bloc opératoire, Ellen Pompeo, Chandra Wilson ainsi que James Pickens Jr. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la série spin-off Station 19 reviendra également avec une cinquième saison. A ce titre, l’écriture restera entre les mains de Krista Vernoff qui continuera de faire évoluer des personnages à la fois en tant que productrice exécutive et showrunner sur les deux séries. Et si rien ne semble indiquer qu’il s’agira d’un final, il faut se dire qu’il n’a pas été facile à ABC Signature de remettre le couvert pour cette 18e saison.

« Station 19 et Grey’s Anatomy ont honoré des héros de la vraie vie »

En effet, la société de production appartenant à Disney TV Studios qui est derrière Grey’s Anatomy a bataillé ferme pour parvenir à un accord avec Krista Vernoff. Et les négociations n’ont pas été moins compliquées avec Ellen Pompeo, actrice la mieux payée de la série qui s’y investit également en tant que productrice.

« Station 19 et Grey’s Anatomy ont fait un travail incroyable en honorant des héros de la vraie vie et en offrant au public un regard implacable sur l’une des plus grandes histoires médicales de notre temps. Krista et son équipe de scénaristes ont continué à délivrer un récit convaincant et compatissant qui est la marque de fabrique de ces séries et créé certains des moments de télévision dont on a le plus parlé ces dernières années. Nous sommes si reconnaissants envers notre casting talentueux et nos équipes pour leur travail extraordinaire qui touche des téléspectateurs partout et nous avons hâte de partager encore plus de moments mémorables avec nos fans dans la prochaine saison », a déclaré Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment dans un communiqué relayé par Deadline.