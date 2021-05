Eric Judor sur le tapis rose du festival CanneSeries en 2019. — Laurent Vu/SIPA

Le tournage de la série française Week-end Family a commencé ! A cette occasion, Disney+​ a dévoilé le casting d' une des premières séries françaises de la firme aux grandes oreilles. Eric Judor (Platane sur Canal+) sera le héros de cette comédie familiale de huit épisodes de 30 minutes.

Produite par Elephant (Parents, mode d’emploi, Working Girls), cette série a été créée par Baptiste Filleul, notamment à l’origine de l’adaptation de Doctor Foster, Infidèle, pour TF1. Réalisée par Pierre-François Martin-Laval et Sophie Reine, cette série suivra une famille « super recomposée », qui se retrouve chaque week-end, confrontée au fait que le père se met en couple avec une nouvelle compagne. Eric Judor campera Fred, le père de la tribu qui tombe follement amoureux d’Emmanuelle (Daphné Côté-Hallé), une Québécoise de passage à Paris qui termine son doctorat en psychologie de l’enfant. Fred est le papa de trois filles, Clara 15 ans (Liona Bordonaro), Victoire 12 ans (Midie Dreyfus) et Romy 9 ans (Roxane Barrazuol), toutes issues de mères différentes et dont il a la garde seulement le week-end.

Ses ex-compagnes seront incarnées par Annelise Hesme (Nina dans la série du même nom de France 2) Jeanne Bournaud (Qu’est-ce qu'on attend pour être heureux ? sur M6) et Annabel Lopez (vue dans Baron noir sur Canal+).