Une deuxième saison a été confirmée pour la série — PHILIPPE LE ROUX / ITINERAIRE PRODUCTIONS / SEPTEMBRE PRODUCTION / TF1

La nouvelle n’a rien de très surprenant au vu du succès phénoménal qu’a rencontré la série sur TF1, mais c’est désormais acté, HPI aura bel et bien une deuxième saison. Son producteur exécutif a précisé à la Voix du Nord qu’elle était « en cours d’écriture », et que le tournage devrait se dérouler d’octobre à février prochain, toujours dans le nord de la France.

En cours de diffusion, HPI a trouvé son public très rapidement sur la chaîne. Les deux premières soirées ont rassemblé chacune plus de 10 millions de téléspectateurs, sans compter les replays. Des audiences records, à en faire pâlir plus d’une autre création française. Un succès dû au personnage atypique et haut en couleur incarné par Audrey Fleurot ? Ou au savant mélange d’une série policière et de la comédie ?

Et vous, qu’appréciez-vous dans HPI ? En quoi se démarque-t-elle à vos yeux ? Avez-vous été particulièrement séduit par le parcours de Morgane Alvaro et par son franc-parler ? Enfin, vous réjouissez-vous de la retrouver au cœur d’une nouvelle saison et pensez-vous que la série puisse devenir un rendez-vous incontournable à la télé ? Racontez-nous. Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Vos réponses serviront à la rédaction d’un article. Merci !