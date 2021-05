La chanteuse Louane. — Le Bon Bourgeois.

Alors qu’elle cartonne (10 millions !) avec HPI et Audrey Fleurot, TF1 a d’ores et déjà trouvé sa nouvelle héroïne de série. Il s’agit de Louane, révélée par The Voice, consacrée avec La Famille Bélier au cinéma, puis surtout connue comme chanteuse. Elle revient à la fiction et à la télévision avec Visions, une série en six épisodes entre polar et fantastique. Comme le révèle Le Parisien, cette fiction, dont le tournage a lieu mi-mai dans le sud de la France, commence par « la disparition d’une fillette lors d’une fête d’anniversaire et les étranges visions survenues alors chez le petit Diego, son cousin âgé de 8 ans ».

Louane sera bien entourée

Des visions qui alertent le capitaine de gendarmerie Romain (Soufiane Guerrab) et surtout sa compagne psychologue Sarah, vous l’aurez compris, interprétée par Louane. Elle fait le lien avec d’autres affaires non résolues, et découvre l’univers des médiums.

Ecrite par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega (Gloria, Le Tueur du Lac) et réalisée par Akim Isker (Alice Nevers), Visions compte également à son casting des noms connus comme Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin, Max Boublil, Marie-Ange Casta ou Julien Boisselier.