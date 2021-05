Alors que le copycat du héros de Maurice Leblanc fera son retour cet été sur Netflix, Omar Sy a dévoilé ce mercredi sur son compte Twitter quatre images inédites de la deuxième partie de Lupin.

« On profite de la vue », a-t-il écrit en légende des images où l’on voit l’acteur en situation dans les rues de Paris, aux Buttes Chaumont, au Musée d’Orsay.

On profite de la vue !

Premier aperçu de la partie 2.

• 🎩•

Taking in the sights. Here's your first look at Part 2. @netflix pic.twitter.com/Se5KLpEjEf