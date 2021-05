L'acteur Alexander Skarsgard — Kika Press

Un nouveau visage va arriver dans Succession. D’après Variety, Alexander Skarsgard a été recruté pour jouer un des rôles principaux de la troisième saison de la série de HBO, qui s’est imposée en deux ans à peine comme un des plus gros cartons critiques de la chaîne américaine.

L’acteur y incarnera Lukas Mattson, le PDG d’une société high-tech qui n’hésitera pas à s’opposer à Logan Roy (Brian Cox), le personnage au cœur de Succession, puisque comme son nom l’indique, la série tourne autour des manigances d’une famille américaine au moment où s’organise la succession du patron d’un des plus grands conglomérats médiatiques américains.

Toujours d’après Variety, la troisième saison s’annonce encore plus palpitante que les deux premières : la tension au sein de la famille Roy est à son comble et menace de se transformer en « guerre civile familiale ».

Sur tous les coups

Retardé en raison de la pandémie, le tournage de la saison 3 de Succession devait à l’origine commencer en début d’année dernière. Il a donc fallu attendre que la situation sanitaire se calme pour reprendre le travail, et l’équipe est en plein tournage à New York, pour une diffusion, vraisemblablement, l’année prochaine.

Alexander Skarsgard, qui a récemment été à l’affiche du blockbuster Godzilla vs Kong, est un habitué des comédies dramatiques de HBO. L’acteur avait remporté un Emmy Award et un Golden Globe pour son rôle dans la première saison de Big Little Lies. Il avait aussi été auparavant été la star de Generation Kill ainsi que de True Blood, une des séries cultes de la chaîne à péage.

Succession avait déjà remporté plusieurs prix l’année dernière, s’imposant notamment aux Emmy Awards et aux Golden Globes dans la catégorie Meilleure Série Dramatique.