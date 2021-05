TEASER La série tant attendue des fans de « Big Little Lies » ne devrait plus tarder

Nicole Kidman dans le teaser de Nine Perfect strangers — CAPTURE YOUTUBE / HULU

C’est la série que tous les fans de Big Little Lies attendent avec impatience. Hulu a dévoilé lundi dernier les premières images de Nine Perfect Strangers, un drame qui réunit à nouveau David E. Kelley et Nicole Kidman, déjà ensemble dans Big Little Lies et The Undoing.

La série, composée de huit épisodes, est une adaptation d’un autre roman de Liane Moriarty, l’autrice de Big Little Lies. On reprend les mêmes et on refait un chef-d’œuvre, en somme. L’histoire se déroule dans une station thermale où neuf parfaits étrangers sont réunis pour reprendre leur vie en main. Au cours de cette thérapie détox, la directrice interprétée par Nicole Kidman ne semble pas vraiment là pour aider ses patients à faire naître la meilleure version d’eux-mêmes, au contraire.

Hulu dévoile le teaser de #Nineperfectstrangers, le prochain projet de Nicole Kidman et David E. Kelleyhttps://t.co/NIVRn9N29W — Anne Demoulin (@Andiwahloo) May 3, 2021

Le teaser laisse pressentir une ambiance électrique. Et, au vu du casting (Michael Shannon, Melissa McCarthy), la série fait partie des plus attendues de l’année.