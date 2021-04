L'humoriste et acteur Aziz Ansari — Jordan Strauss/AP/SIPA

C’est la surprise du planning des films et séries annoncées par Netflix pour le mois de mai. Le retour de Master of None, à une date encore à préciser. Cette série de et avec Aziz Ansari avait connu jusque-là deux saisons, en 2015 et 2017, et était acclamée par les critiques et les spectateurs. Mais l’humoriste a été ensuite accusé de comportement abusif par une jeune femme, et s’était fait discret depuis. D’ailleurs, il ne sera pas le visage de cette troisième saison de Master of None.

Comme le révèle le site américain IndieWire, cette nouvelle saison de cinq épisodes, intitulée Master of None Presents : Moments in Love, aura pour vedette Denise, le personnage interprété par Lena Waithe et déjà au centre de l’épisode Thanksgiving, récompensé par un Emmy Award. Aziz Ansari n’est tout de même pas loin, puisqu’il réalise, et coécrit avec Lena Waithe, tous les épisodes.