« Les Filles d'à côté », sitcom AB culte des années 1990, devrait revenir sur C8 avec un nouveau casting (et pas de Gégé) — SUREAU/TF1/SIPA

Avec le succès des Mystères de l'amour sur TMC (10 ans déjà !), le créateur et producteur Jean-Luc Azoulay n’a jamais caché son intention de ressusciter d’autres sitcoms AB des années 1990. Il confiait ainsi en début d’année travailler sur un retour de Premiers baisers, et peut-être aussi des Filles d’à côté. Confirmation mercredi soir sur le plateau de TPMP, où Cyril Hanouna et Jean-Luc Azoulay ont annoncé bosser ensemble, en coproduction, sur Les Nouvelles nouvelles filles d’à côté.

L’animateur a évoqué un rendez-vous récurrent, sans préciser le rythme de diffusion, qui pourrait arriver sur C8 dès la rentrée prochaine : « On l’espère en tout cas ». Ce reboot s’appuierait sur un nouveau casting, « même si certaines des actrices des premières saisons pourraient y participer ». Et Gérard, le gérant de la salle de sport et personnage culte de la série ? Aucune chance (ou presque) de le revoir, un épisode des Mystères de l’amour révélait qu’il est mort écrasé par un car de touristes chinois.