Joe Keery et Gaten Matarazzo dans la série « Stranger Things ». — Netflix

Alors que le tournage de la saison 4 de Stranger Things a pris du retard en raison de la pandémie, Gaten Matarazzo, l’interprète de Dustin, a déjà sa petite idée sur un spin-off possible de la série.

Dans un entretien accordé à ET Online, il déclare : « Je pense qu’un spin-off sur Steve et Dustin fonctionnerait si c’était un format de niche. Un peu comme WandaVision, une série à la croisée d’une fausse sitcom et d’une vidéo bizarre trouvée sur YouTube. On proposerait des épisodes hebdomadaires où ils se mettraient dans des situations loufoques, un peu comme dans une série à sketches. Ça serait assez génial et inattendu. » De quoi donner des idées à Netflix ?