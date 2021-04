Lee Aaker, l’enfant star de « Rintintin », est mort

Scott Wilder, Rintintin et Lee Aaker dans la série télévisée « Rintintin ». — Moviestore/Shutterstock/SIPA

Il était la star de la série culte des années 1950, Rintintin, qui suivait les aventures d’un jeune orphelin et de son chien dans le Far Ouest. Lee Aaker, qui jouait le petit garçon prénommé Rusty, est décédé le 1er avril à 77 ans des suites d’un AVC, a rapporté ce mercredi Variety.

C’est Paul Petersen, un autre ancien enfant star, qui a confirmé la nouvelle à Variety. Ce dernier défend les intérêts des anciens enfants stars au travers l’association A Minor Consideration : « Il faut avoir un certain âge pour se souvenir de Rintintin. Lee Aaker est décédé en Arizona le 1er avril, seul et non réclamé… listé comme un défunt indigent. En tant qu’ancien combattant de l’armée de l’air, Lee a droit à des avantages funéraires. Je m’en occupe », a écrit l’acteur sur Facebook en légende d’une photo signée de Lee Aaker et de son célèbre compagnon canin.

Né en 1943, la carrière de Lee Aaker commence au cinéma dans des classiques comme Le Train sifflera trois fois, Sous le plus grand chapiteau du monde ou Hondo avec John Wayne. A 20 ans, sa carrière d’acteur s’arrête. Très longtemps, il aurait lutté contre de nombreuses addictions.