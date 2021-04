Noah Wyle, Eriq La Salle, Anthony Edwards, George Clooney et Sherry Stringfield. — NBC

L’équipe du County General Hospital de Chicago bientôt réunie ! Les acteurs de la série médicale culte des années 1990 Urgences se retrouveront dans l’émission Stars In The House, afin de sensibiliser, à l’occasion de la Journée de la Terre, à Waterkeeper Alliance, une organisation de protection du droit à tous à l’eau potable, rapporte CNN.

Gloria Reuben, qui a joué le rôle de l’assistante médicale Jeanie Boulet dans la série, est présidente de Waterkeeper Alliance. Elle sera entourée de George Clooney (Doug Ross), Noah Wyle (John Carter), Laura Innes (Kerry Weaver), Anthony Edwards (Mark Greene), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Goran Visnjic (Luka Kovac), Paul McCrane (Robert Romano), Ming-Na Wen (Jing-Mei Chen), Laura Cerón (Chuny Marquez), Yvette Freeman (Haleh Adams), Conni Marie Brazelton (Connie Oligario) et CCH Pounder (Angela Hicks) pour une soirée de souvenirs autour de la série.

Les retrouvailles seront diffusées le 22 avril à 20 heures sur la côte est des Etats-Unis, soit 2 heures du matin en France sur les pages Facebook, Twitter et YouTube du magazine People, ainsi que sur les pages Facebook et Twitter de PeopleTV, et enfin sur la chaîne YouTube Stars In The House et sur StarsInTheHouse.com.