CONDOLEANCES Matt Smith et Tobias Menzie, les interprètes du prince Philip dans « The Crown », ont réagi à l’annonce de la mort du duc d’Edinbourg

Matt Smith et Tobias Menzies ont incarnés le prince Philip dans « The Crown ». — Netfix

Ces deux acteurs britanniques ont incarné le prince Philip dans The Crown, la série à succès de Netflix. Matt Smith et Tobias Menzies ont tenu a salué la mémoire du prince Philip, décédé ce vendredi à l’âge de 99 ans.

Matt Smith, qui a joué l’époux de la reine Elizabeth II dans les deux premières saisons de la série, lui a rendu hommage dans un communiqué transmis à The Hollywood Reporter. « Je voudrais présenter mes condoléances à Sa Majesté la Reine et à la famille royale. Le Prince Philip était l’homme de la situation. Et il le savait. Plus de 99 ans, mais quel tour de piste. Et quel style. Merci pour votre service, mon vieux – ce ne sera pas pareil sans vous », a écrit l’acteur.

Tobias Menzies, qui l’interprète dans les saisons 3 et 4 de la série créée par Peter Morgan a partagé quant à lui un message ce vendredi sur Twitter : « S’il y a bien une chose que je sais à propos du duc d’Édimbourg, c’est qu’il ne voudrait certainement pas qu’un acteur qui l’a incarné à la télévision donne son opinion sur sa vie, alors je vais laisser Shakespeare s’en occuper », a-t-il écrit, avant de citer le célèbre dramaturge britannique. « Ô bon vieillard ! Comme il apparaît en toi/Le service constant du monde antique… »