INTERVIEW Méchant du film « Captain America : Civil War », Daniel Brühl reprend son rôle du Baron Zemo dans « Falcon et le Soldat de l’Hiver », avec une nouvelle approche et quelques pas de danse

L'acteur Daniel Brühl reprend son rôle du Baron Zemo, tenu dans le film « Captain America : Civil War », pour la série « Falcon et Soldat d'Hiver » — Marvel Studios / Disney+

La série Falcon et le Soldat de l’Hiver est actuellement diffusée sur Disney+, elle s’intéresse aux personnages secondaires des films Captain America.

Le Baron Zemo, méchant de Civil War, est de retour mais du bon côté cette fois.

Son interprète Daniel Brühl s’est beaucoup amusé à revisiter le personnage, comme il l’explique à 20 Minutes.

Révélé par Good Bye, Lenin ! en 2003, l’acteur germano-espagnol Daniel Brühl a très vite franchi l’Atlantique et tenu des rôles dans des films hollywoodiens, de La Vengeance dans la peau à Inglourious Basterds en passant par Rush, qui lui vaut plusieurs nominations pour son interprétation de Niki Lauda. Ce n’était donc pas vraiment une surprise de le voir débarquer chez Marvel dans Captain America : Civil War. Il y jouait l’ambigu Helmut Zemo et a eu le mérite de mettre la pagaille chez les Avengers, particulièrement entre Iron Man et Captain America.

Bien connu des fans, le Baron Zemo aurait pu être le méchant d’un film, mais il fait son retour dans la série Falcon et le Soldat d'Hiver sur DIsney+, l’occasion pour Daniel Brühl de revêtir son costume iconique et de s’amuser avec le personnage et avec les têtes d’affiche, comme il l’explique à 20 Minutes. « On est un peu comme un boy’s band. »

Pensiez-vous reprendre un jour le rôle du Baron Zemo ?

A l’époque de Civil War, ce n’était pas planifié, non. Mais c’est toujours un bon signe s’ils ne vous tuent pas et vous enferment dans une cellule de prison à la place. (rires) J’ai toujours pensé qu’un jour, Zemo serait capable de s’enfuir. Restait à savoir quand et comment ? Le coup de fil de Marvel m’a pris par surprise, mais j’étais enthousiaste à l’idée de revisiter le personnage. Surtout qu’à la lecture des scripts, j’ai compris qu’ils avaient des choses différentes, intéressantes, en tête pour Zemo. Comme montrer son passé aristocratique ou encore son costume iconique avec le masque violet.

Il y a plus iconique que le masque maintenant, il y a votre petite danse en boîte de nuit dans l’épisode 2, devenue un mème sur Internet.

Je sais, je sais. (rires) Qui l’aurait cru ? C’est un choix bizarre que tu fais sur le moment, et puis ça reste. Une improvisation totale, ce n’était pas dans le script. Mais j’ai pensé que c’était approprié pour Zemo de faire quelques pas de danse, lui qui était resté assis en prison depuis tant d’années. Il fallait qu’il décompresse un peu. Et c’était également une bonne opportunité pour lui d’embêter Sam et Bucky, de voir leurs réactions. Entre nous, j’étais sûr que la scène serait coupée au montage, mais ils l’ont gardé et tant mieux.

La série montre le personnage sous un nouveau jour, plus léger, plus drôle et donc plus surprenant ?

Marvel est très fort pour ça, pour insuffler une bonne humeur dans des films très sérieux. Je n’avais pas eu la chance d’exploiter cette facette du personnage dans Civil War, même si c’était un plaisir d’incarner un vrai méchant, à l’ancienne. Nous n’avions juste pas assez de temps pour montrer autre chose. C’est pourquoi je suis ravi d’explorer ce ton plus léger et ce sens de l’humour, de l’ironie. Les scripts étaient super, et j’ai pris le mouvement, et continuer à pousser sur le tournage. Avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, nous avons joué de ça, nous avons beaucoup improvisé.