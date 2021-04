Le casting principal de Friends — WENN

Cela devait être l’un des événements du lancement de la plateforme américaine HBO Max, un épisode spécial, réunion et un peu beaucoup promo de Friends. Le casting devait ainsi se retrouver dans le studio original de la série, le Stage 24, et sur le canapé du Central Perk, pour un programme plus proche du talk-show que de l’épisode inédit. Mais la crise sanitaire a repoussé le tournage, encore et encore, jusqu’à cette semaine.

Sans script mais avec une surprise

Comme le révèle le site américain Deadline, l’enregistrement a enfin lieu cette semaine, les six amis et acteurs sont tous là, sous l’œil de la caméra Ben Winston. Les créateurs et producteurs Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane pourraient également faire coucou. Et c’est tout ? David Schwimmer a récemment confié au talk-show britannique de Graham Norton, que si l’épisode n’avait pas de script et qu’ils ne seraient pas dans leurs personnages, il y aurait une partie surprise : « nous avons tous lu quelque chose », a-t-il expliqué sans trop en dévoiler.

Pour la date de diffusion, il faudra attendre encore un peu, et il faut rappeler que cet épisode retrouvailles est une exclu HBO Max et sert surtout à mettre en avant le fait que la plateforme a récupéré les droits de la série.