Salto, MyCanal, Arte. TV, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple + et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en avril

« Le Serpent », insaisissable et venimeux tueur en série

A la manière de Charles Manson, Charles Sobhraj exploite une faille du rêve hippie. Inspiré de faits tristement réels, Le serpent, minisérie britannique en huit épisodes disponible le 2 avril sur Netflix, suit le destin de ce tueur en série français méconnu, qui a manipulé, détroussé et tué de 15 à 20 jeunes routards sur les chemins de Katmandou, principalement dans le Bangkok des années 1970, aidé par sa compagne Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman, impeccable en femme fatale au bord de la crise de nerfs). Charles Sobhraj doit son surnom de « Serpent » au fait qu’il enlace sa victime avant de distiller son venin et qu’il mue sans cesse afin que les autorités ne le confondent pas. Face à Tahar Rahim, hypnotique et glacial, dans la peau de ce meurtrier roi de la cavale, prêt à bondir sur n’importe quelle faille psychologique de ses victimes, Billy Howle incarne le profondément humain Herman Knippenberg, secrétaire à l’ambassade des Pays-Bas, qui s’improvise détective aussi obsessionnel et tenace que stressé. Le scénario, habile avec ses va-et-vient dans le temps, évite toute glorification. La reconstitution de l’Asie des seventies, léchée, illumine visuellement cette histoire aussi macabre que captivante.

L’histoire tragique de « Moi, Christiane F. »

Une adaptation moderne du best-seller Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée. Ce livre, paru en Allemagne en 1978, sous le titre Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Nous, les enfants de la gare du Zoo), retrace l’histoire tragique de Christiane Felscherinow, écrite par les journalistes Kai Hermann et Horst Rieck. De ce livre a été tiré en 1981 un film du même nom, réalisé par Uli Edel sur une BO de David Bowie. La série en huit épisodes, disponible le 9 avril sur Amazon Prime Video, suit une bande d’adolescents (Christiane, Stella, Axel, Benno, Babsi et Michi) qui, pour échapper à une existence terne et malheureuse, plongent dans la frénésie des nuits berlinoises à la fin des années 1970. Peu à peu, ils plongent dans la drogue et se prostituent dans cette station de métro de Berlin-Ouest pour se payer leurs doses journalières d’héroïne. Cette addiction les mènera-t-elle à leur perte ?

« The Nevers », la série steampunk de Joss Whedon

Avec cette série steampunk créée par Joss Whedon, le papa de Buffy, HBO tient-il enfin son nouveau Game of Thrones ? Dans le Londres de l’époque victorienne, The Nevers, diffusé en France le 12 avril à 20h40 sur OCS City, certains habitants - principalement des femmes – commencent à développer d’étranges pouvoirs. Ces personnes, appelées les « touchées », menacent l’ordre établi de la bonne société britannique. Parmi elles, la téméraire Amalia True (Laura Donnelly, vue dans Outlanders), « qui pourrait mourir pour la cause et tuerait pour un verre » et Penance Adair (Ann Skelly, vue dans Vikings), « génie de l’invention », gèrent l’Orphelinat, un foyer qui accueille les « touchés » à l’instar du fameux professeur Xavier qui prend sous son aile les mutants pour en faire des X-Men, et les protègent de leurs nombreux ennemis… A l’affiche de cette série fantastique, Olivia Williams (Dollhouse, Counterpart), James Norton (Grantchester), Tom Riley (Da Vinci’s Demons), et Eleanor Tomlinson (Poldark), ainsi que Nick Frost (Shaun of the Dead) et Ben Chaplin (La Ligne Rouge).

« The Flight Attendant », la truculente comédie noire avec Kaley Cuoco

Les fans de The Big Bang Theory vont avoir le plaisir de retrouver Kaley Cuoco ! Dans The Flight Attendant, adaptation du roman éponyme de Chris Bohjalian pour HBO Max, diffusée en France dès le 27 avril sur Warner TV, l’actrice (qui est aussi productrice du show) prête ses traits à Cassie Bowden, une hôtesse de l’air avec un sérieux penchant pour l’alcool et les aventures sans lendemain, comme avec ce beau ténébreux, Alex Sokolov, assis sur le siège 3C (Michiel Huisman, aka Daario Naharis dans Game of Thrones)… Sauf qu’elle se réveille le lendemain matin dans une chambre d’hôtel à Bangkok, avec une sérieuse gueule de bois et le cadavre du passager étendu à ses côtés. Par crainte d’être accusé du meurtre, elle n’appelle pas la police, nettoie la scène du crime et fait comme si de rien n’était… Une comédie noire, délicieusement absurde, où l’on se délecte de voir son héroïne incroyablement inepte prendre toutes les mauvaises décisions.

Les internes d’« Hippocrate » reprennent du service

Les médecins d’Hippocrate reprennent du service le 5 avril sur Canal+ ! Au début de la saison 1, un étrange virus imposait une quarantaine aux titulaires, obligeant les internes à gérer seuls un service de médecine interne. Dans cette saison 2, écrite avant la pandémie de coronavirus et dont le tournage a été bousculé par la crise sanitaire, une rupture de canalisation oblige le service des urgences de l’hôpital Poincaré à se replier dans le service de médecine interne. « Une métaphore de l’hôpital qui prend l’eau », résume le créateur de la série, Thomas Lilti. Son portrait d’un hôpital public sous tension, à bout de souffle, tenu à bout de bras par le personnel soignant, prend aujourd’hui, toute sa dimension politique.

Le calendrier des diffusions en France

Jeudi 1er avril

Harley Quinn, saison 2, Toonami

The 100, saison 7, Netflix

Parks And Recreation, intégrale, Amazon Prime Video

New York, police judiciaire, saisons 10 à 20, Amazon Prime Video

Downton Abbey, intégrale, Amazon Prime Video

Vendredi 2 avril

The Serpent, minisérie, Netflix

L’amour aux temps du Corona, saison 1, Disney+ Star

Esprits Criminels, saison 1 à 15, Disney+ Star

Double Je, saison 1, Disney+ Star

Manifest, saison 3, Salto

Le goût des marguerites, saison 2, Netflix

Mental, saison 2, France TV Slash

Your Pretty Face Is Going To Hell, saison 1, Adult Swim

Capitaine Marleau, épisode inédit, à 21h05 sur France 2

Dimanche 4 avril

No Man’s Land, saison 1, Starzplay

Coyote, saison 1, 13ème Rue

Private Eyes, saison 4, à 20h55 sur SérieClub

Lundi 5 avril

Bienvenue chez Mamilia, partie 3, Netflix

Hippocrate, saison 2, Canal+

Meurtres au paradis, saison 10, à 21h05 sur France 2

Miss Scarlet, détective privée, saison 10, Polar +

Mercredi 7 avril

Snabba Cash, saison 1, Netflix

Jeudi 8 avril

Bagdad Central, minisérie, à 20h55 sur Arte

Léo Matteï, saison 8, à 21h10 sur TF1

Vendredi 9 avril

L'épopée Temporelle, saison 1, Adult Swim

Them, saison 1, Amazon Prime Video

Le Cœur de Sergio Ramos, saison 2, Amazon Prime Video

Moi, Christiane F., saison 1, Amazon Prime Video

9.1.1, saison 3, Disney+ Star

Solar Opposites, saison 2, Disney+ Star

S.W.A.T, saison 3, Salto et Amazon Prime Video

Lundi 12 avril

Coroner, saison 1, à 20h55 sur 13ème Rue

Le remplaçant, saison 1, à 21h05 sur TF1

Fear the Walking Dead, saison 6B, Canal+ Séries

The Nevers, saison 1, à 20h40 sur OCS City

Station 19, saison 3, Salto et Amazon Prime Video

Mercredi 14 avril

Arrête papa, tu me fais honte ! (Dad Stop Embarrassing Me), saison 1, Netflix

Trickster, saison 1, Canal + Séries

Jeudi 15 avril

Hello, Me !, saison 1, Netflix

Sisyphus, saison 1, Netflix

Vendredi 16 avril

Big Shot, saison 1 Disney+

Dollface, saison 1, Disney+ Star

Dead Places, saison 1, Netflix

Atlanta, saisons 1 et 2, Disney+ Star

Bob’s Burgers, saisons 1 à 10, Disney+ Star

Why Are You Like This, saison 1, Netflix

Dimanche 18 avril

Seule contre tous, saisons 1 à 3, à 20h55 sur Téva

Luis Miguel, la série, saison 2, Netflix

Lundi 19 avril

Mare of Easttown, minisérie, OCS City

Clem, saison 11, à 21h10 sur TF1

Mercredi 21 avril

Zero, saison 1, Netflix

L’école de la vie, saison 1, à 21h05 sur France 2

Jeudi 22 avril

A Teacher, saison 1, Canal+

Vendredi 23 avril

Shadow and Bone, saison 1, Netflix

Yellowstone, saison 1, Salto

Earl (My Name is Earl), saisons 1 à 4, Disney+ Star

Un homme d’honneur, minisérie, Disney+ Star

Lundi 26 avril

Dead Still, saison 1, Polar +

Mardi 27 avril

The Flight Attendant, saison 1, Warner TV

Belgravia, saison 1, Amazon Prime Video

Mercredi 28 avril

Sexify, saison 1, Netflix

Jeudi 29 avril

Urgences, saison 1 à 15, Salto

The Handmaid’s Tale, saison 4, OCS

Vendredi 30 avril

The Mosquito Coast, saison 1, Apple TV+

The Innocent, minisérie, Netflix

La grande illusion de Juanquini, saison 2, Netflix

Baskets, saison 4, Disney+ Star