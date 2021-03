Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) dans « Falcon et le Soldat de l'Hiver ». — ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved.

Le premier épisode de « Falcon et le Soldat de l’Hiver » a été dévoilé ce vendredi sur Disney +.

À la fin de l’épisode, un personnage majeur de l’univers Marvel fait sa première apparition.

20 Minutes vous fait les présentations et vous dit ce que cela pourrait impliquer dans les futurs épisodes en ce qui concerne le successeur de Steve Rogers, alias Captain America.

Après l’immense succès de Wandavision, Disney+ a dévoilé ce vendredi le premier épisode de sa seconde série Marvel, Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui met en scène Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes alias le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan), quelque temps après les événements d’Avengers : Endgame, dans un monde post-Blip. Le personnage qui apparaît à la toute fin de l’épisode est un personnage majeur de l’univers Marvel. Explications.

ATTENTION, LA SUITE DE CET ARTICLE CONTIENT DE NOMBREUX SPOILERS SUR LE PREMIER EPISODE DE « FALCON ET LE SOLDAT DE L’HIVER »… NE LISEZ PAS LA SUITE DE CET ARTICLE SI VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE VU

À la fin d’Avengers : Endgame, Steve Rogers, alias Captain America léguait son bouclier à son fidèle acolyte, Sam Wilson. L’intègre Falcon semblait réticent à reprendre le flambeau. Qui endossera le costume de Captain America est la question à laquelle la nouvelle série Disney + devra répondre.

Au début du premier épisode, Sam Wilson place le précieux bouclier en vibranium dans un sac. Après une séquence d’action d’anthologie, on voit Falcon rendre hommage à Steve Rogers au National Air and Space Museum de la Smithsonian à Washington. « Il n’existe pas de plus puissant symbole. Mais l’important, c’était l’homme. Et, il n’est plus là », dit-il en remettant le bouclier au musée.

Une conversation avec le colonel James Rhodes (Don Cheadle) fait comprendre pourquoi il ne se sentait pas de reprendre le flambeau. « Personne ne portera plus le bouclier », regrette le colonel James Rhodes lors d’une conversation avec Falcon. « Tu m’obliges à te demander, qu’est-ce qui t’empêche de prendre la suite ? », demande-t-il à Sam Wilson. « Quand Steve m’a parlé la première fois du bouclier, je lui ai tout de suite dit : "Je sens qu’il appartient à quelqu’un d’autre. Il appartient à Steve" », répond Sam Wilson.

Lors de la dernière séquence de l’épisode, Sam Wilson voit à la télévision (et à son grand étonnement) un représentant du département de la Défense introniser « un nouveau héros », et présenter « votre nouveau Captain America ». Un homme apparaît alors vêtu du costume, et surtout, du bouclier de Steve Rogers. Et visiblement, cette nouvelle ne plaît pas beaucoup à Sam Wilson. Et le clin d’œil à la caméra qu’adresse ce nouveau Captain America ne le rend pas immédiatement sympathique…

Qui est ce personnage dans les comics ?

Il s’agit de John Walker, campé ici par Wyatt Russell, le fils de Kurt Russel et Goldie Hawn, vu dans la série Lodge 49. Un personnage bien connu des fans de comics, apparu pour la première fois en 1986, dans Captain America #323.

John Walker est un jeune homme qui grandit en idolâtrant son frère aîné, mort au combat pendant la guerre du Vietnam. En son honneur, il s’engage dans l’armée, mais sent qu’il n’a pas vraiment l’étoffe d’un héros… Ses superpouvoirs (force, endurance, etc.) lui sont conférés par un supervilain, Power Broker (« Vendeur de pouvoirs » en VF), grâce à un traitement.

Il appartient un temps à l’Universal Class Wrestling Federation, un club de lutteurs. Son agent le convainc de devenir un superhéros. Il se fait appeler Super-Patriot et lance une campagne publique contre Captain America, affirmant qu’il défend les « vrais idéaux » de la nation mieux que Steve Rogers.

L’arc qui pourrait vraiment nous intéresser vient de Captain America # 333. Dans ce comics, le personnage reprend le costume de Captain America, après que ce dernier a abandonné l’identité. Le gouvernement, familier de l’obsession de Walker et son aversion pour Steve Rogers, lui demande alors de prendre le relais, ce qu’il accepte de tout cœur. Sam Wilson étant exclu en raison de discriminations raciales…

Malheureusement, cela ne se passe pas bien, et il se montre moins compétent, et surtout plus brutale, plus cruelle, et plus nationaliste que son prédécesseur. En tant que Captain America, il se fait aussi capturer par Flag-Smasher (un méchant qui devrait apparaître dans la série Disney +)… Il est finalement sauvé par Steve Rogers ! Dans la BD, il finit par s’entendre avec ce dernier, qui reprend le bouclier, et devient U.S. Agent.

Quel rôle aura-t-il dans la série ?

Mais quel rôle jouera-t-il dans la série ? Son introduction à la fin du premier épisode semble suggérer qu’il sera un antagoniste de Sam Wilson (même si le personnage en lui-même n’est pas nécessairement méchant). Finira-t-il prisonnier de Flag-Smasher comme dans les comics, du méchant Zemo (Daniel Brühl) ?

Wyatt Russell a décrit John Walker comme un « personnage compliqué » dans la nouvelle série Marvel de Disney +. Il y a de grandes chances que Sam Wilson et U.S. Agent s’affrontent d’une manière ou d’une autre au sujet de l’héritage de Steve Rogers. Dans les images de la bande-annonce, on voit Sam Wilson s’entraîner avec un bouclier ? Le récupère-t-il ou s’agit-il d’un flash-back ? Walker deviendra-t-il rapidement U.S. Agent ? Réponse à la fin de la saison !