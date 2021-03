Le psy d’« En thérapie » (Frédéric Pierrot), sa psy (Carole Bouquet), et ses patients (Mélanie Thierry, Reda Kateb, Clémence Poésy, Pio Marmaï et Céleste Brunnquell). — Carole Bethuel

C’était les dernières séances de Dayan ! Arte a diffusé ce jeudi les cinq derniers épisodes d’En thérapie, l’adaptation française du format israëlien Betipul de Hagai Levi initiée par le duo Eric Toledano et Olivier Nakache. Les 35 épisodes de la série ont fait un carton aussi bien à l’antenne sur Arte, où ils étaient diffusés au rythme de cinq inédits par semaine, que sur Arte.tv, où la série avait été mise en ligne en intégralité le 28 janvier. Retour sur un succès d’audience pour la chaîne franco-allemande.

Cette fiction, qui met en scène les séances d’un psychanalyste qui reçoit quatre jours durant un patient différent avant, le vendredi, de se rendre lui-même chez sa contrôleuse, au lendemain des attentats du 13-Novembre, a totalisé plus de 41 millions de vues sur Arte.tv, dont 7 millions avant même la diffusion à l’antenne. Un record pour la plateforme.

Le 2e meilleur démarrage historique pour une série

Le lancement d’En Thérapie, portée par un casting cinq étoiles (Reda Kateb, Mélanie Thierry, Clémence Poésy, Pio Marmaï et Céleste Brunnquell dans les rôles des patients, Frédéric Pierrot, dans le rôle de l’analyste, et Carole Bouquet, dans celui de la contrôleuse), a permis à Arte, le 4 février, de réaliser son deuxième meilleur score historique du rendez-vous séries du jeudi, après Dérapages, le drame social emmené par Éric Cantona.

Un carton qui ne s’est pas démenti les semaines suivantes. Arte a même battu M6 tout au long de la diffusion en prime time de la saison 4 de This is Us. En thérapie a totalisé 1,35 million de téléspectateurs en moyenne et en audience veille, pour une part d’audience de 6,3 % auprès de l’ensemble du public selon les chiffres de Médiamétrie, rapportés par Puremédias. Un excellent score pour la chaîne franco-allemande.

En audience consolidée, la série d’Arte compte une moyenne de 1,73 million de Français sur les cinq premières semaines. Le bilan définitif ne sera pas connu que dans sept jours.