VIDEO Amazon a dévoilé le premier extrait de sa série de fantasy « The Wheel of Time » où l’on voit Rosamund Pike dans le costume de Moiraine

L'actrice Rosamund Pike — Wenn/Starface

Une autre prétendante au titre de nouveau Game of Thrones ! Outre sa titanesque série inspirée de l’univers du Seigneur des anneaux, attendue en 2021 ou 2022, Amazon Prime Video concocte l’adaptation de saga fantasy de Robert Jordan, The Wheel of Time (La Roue du Temps), avec à l’écriture, Rafe Judkins, le scénariste de la série Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

The Wheel of Time se déroule dans un monde où la magie est réservée aux Aes Sedai, des magiciennes seules capables de manipuler le « Pouvoir unique ». On y suit l’une d’elles, Moiraine, campée par Rosamund Pike, alors qu’elle s’embarque dans une aventure dangereuse à travers le monde avec un groupe de jeunes hommes et femmes à la suite d’une attaque des forces du Ténébreux.

Coucou Moraine

La plateforme de Jeff Bezos a dévoilé ce mercredi les premières images de l’actrice dans le rôle de Moraine. « Ne sous-estimez pas les femmes dans cette Tour », dit Moraine dans cette très brève scène où on peut la voir utiliser ses pouvoirs surnaturels.

Moraine croit que l’un de ces cinq compagnons pourrait être la réincarnation du Dragon, un héros puissant et ancien dont la prophétie dit qu’il peut sauver le monde ou le détruire. Le tournage a commencé à Prague en septembre 2019. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.