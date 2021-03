CONFINEMENT C'était il y a un an, le premier confinement, Canal+ fête cet anniversaire (sic) avec l'anthologie « 6 X Confiné.e.s » et les acteurs Vincent Cassel, Ludivine Sagnier...

La série « 6 X Confiné.e.s » sur Canal+ se rappelle aux bons et mauvais souvenirs du confinement (y en a eu des bons?) — Antoine Chapus / Canal+

La série 6 X Confiné.e.s, six épisodes de 20 minutes, est proposée lundi soir sur Canal+ et disponible sur MyCanal.

Elle met en scène différentes situations de confinements et autant d'effets grossissants sur des problématiques déjà présentes dans la société.

Les films sont signés d'auteurs et autrices méconnues, aux personnalités et aux univers différents, avec la participation d'un casting 6 étoiles.

La premier confinement a tout juste un an (bon anniversaire, sic), et il a pourtant déjà inspiré plusieurs fictions, du film d’horreur sur Zoom Host à la scène de ménage hollywoodienne Malcolm & Marie en passant par l’apéro géant Connectés sur Prime Video ou encore un épisode spécial de la série Plan Cœur. Canal + propose lundi soir une nouvelle création originale, une anthologie de six films de 20 minutes sur le sujet, et plus précisément autour de la question : « Que se passe-t-il à l’intérieur quand il ne se passe rien dehors ? Dans les appartements, dans les maisons, dans les têtes. »

Pour y répondre, la chaîne a fait appel à six auteurs et autrices, aux personnalités et aux univers différents, pour lesquelles il s’agit le plus souvent d’une première réalisation. Comme il s’agissait pour les Français et Françaises de leur premier confinement.

Masculinité, crise de couple… Des thèmes de confinés et de société

Dans Scorpex du réalisateur de clips Bertrand de Langeron, Vincent Cassel (ah oui le casting est au rendez-vous) interprète un DJ en pleine crise de la quarantaine, qui invite une valeur montante de la musique et sa copine à passer le confinement avec lui. L’occasion de questionner « les problématiques soulevées par le métier de DJ, bien ancrés dans cette époque de représentation, explique l’auteur dans le dossier de presse, ainsi que « le regard sur la masculinité et le décalage entre deux générations d’hommes. » L’amour du game de Pierre Maillard réunit William Lebghil et Laura Felpin dans un grand appartement, où ils vont vivre le confinement de manière opposée, lui à fond dans les jeux vidéo, elle avec la nouvelle d’une grossesse.

Pour tous les goûts et les sensibilités

Il devient vite évident que ces courts films traitent moins du confinement en lui-même, que de l’effet grossissant qu’il peut avoir sur des thématiques déjà bien présentes dans la société. A l’instar du Casse du siècle de Saïd Belktibia avec un Jeremy Ferrari méconnaissable, sur une famille de voleurs au « chômage technique » et qui doit donc trouver d’autres sources de profit… comme les dents en or des habitants de la cité ?

Le propre d’un film à sketchs est qu’il y en a pour tous les goûts et les sensibilités, un constat qui correspond bien à comment chacun et chacune ont pu vivre ce confinement. Le Figaro, par exemple, aime beaucoup « la farce très noire » L’art de vivre de d’Antoine de Bary, où Gilbert Melki s’incruste chez une famille bourgeoise, tandis que Première préfère « le plus clivant et le moins aimable » Jusqu’à la Saint- Molart avec Ludivine Sagnier, coqueluche de la mode parisienne qui retourne dans sa famille modeste et découvre qu’elle a été violée enfant. Sauf qu’elle ne s’en souvient pas.

Sur un sujet on ne peut plus sérieux et d’actualité, la réalisatrice Alice Moitié propose une comédie retorse sur l’ascension sociale, sur la notion du traumatisme et « sur le statut de victime et ce qu’il représente aujourd’hui, commente-t-elle. Peut-on être "fièr.e" d’être une victime, et n’est-ce pas contre-productif d’en faire une obsession, qu’elle soit positive ou négative ? Je pose ces questions en y ajoutant, autant que possible, de la nuance : dans le ton, drôle et sordide. Dans la forme, crue, réaliste, mais colorée et vivante. » Même confinée, la fiction éclaire la réalité.