Netflix tourne « Christmas Flow », sa première série française de Noël

Tayc et Shirine Boutella seront à l’affiche de « Christmas Flow ». — Netflix

Ho, ho, ho ! Netflix tourne Christmas Flow, une série française de Noël co-créée et coécrite par Henri Debeurme (Tank, Moah), Victor Rodenbach (Stalk, Les Grands et Dix pour cent) et Marianne Levy (autrice de La Malédiction de la zone de confort et Chaussures à son pied aux éditions Pygmalion) et mise en scène Nadège Loiseau.

Cette rom-com suit la rencontre entre une journaliste (Shirine Boutella, la lieutenante Sofia Belkacem dans Lupin) et un rappeur (le chanteur de R & B Tayc) que tout oppose, et qui seront donc réunis par la magie de Noël.

L’actrice et Youtubeuse vue dans Clem Marion Seclin, la chanteuse et vedette de Je te promets, Camille Lou, Aloïse Sauvage, remarquée dans le film 120 battements par minute, et Walid Ben Mabrouk, repéré dans Le Bureau des légendes, complètent le casting.