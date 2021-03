TELEVISION Jusqu'ici diffusée sur France 3, la série « Capitaine Marleau » reprend le service en prime time sur France 2. Et elle n'est pas la seule à changer de chaîne

Corinne Masiero incarne la «Capitaine Marleau». — Pierre VICARINI

L’enquêtrice à la célèbre chapka change de chaîne ! Capitaine Marleau reprend le service en prime time sur France 2, et non plus sur France 3, à partir du vendredi 2 avril avec un inédit.

« Pour la case du vendredi soir sur France 2, elle est toujours dédiée au polar mais nous avons commencé à la recentrer sur du polar plus divertissant, autour de personnages plus forts que leurs enquêtes. Ce doit être un moment de légèreté et d’évasion pour le public. », a expliqué Stéphane Sitbon-Gomez, patron des programmes de France Télévisions, à nos confères de Puremédias.

« Au nom de cette cohérence, je vous annonce donc un autre changement de taille : nous programmerons désormais Capitaine Marleau le vendredi soir sur France 2 ! », a-t-il annoncé.

« Alex Hugo » débarque sur France 3

Corinne Masiero n’est pas la seule à changer de chaîne, Samuel Le Bihan va débarquer sur France 3 : « Alex Hugo, qui était proposée jusque-là le mercredi, va basculer sur France 3 à partir de la rentrée prochaine. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu’elle est plus dans l’ADN du polar de territoire proposé le samedi soir sur France 3 », a expliqué Stéphane Sitbon-Gomez.