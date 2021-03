Les créateurs de Stranger Things Ross et Matt Duffer — WENN

Un trio de choc ! Les frères Duffer, dont Stranger Things doit beaucoup à Stephen King et Steven Spielberg, vont produire Le Talisman, une adaptation du roman publié en 1984 et coécrit par Stephen King et Peter Straub, pour Netflix en association avec Amblin Television de Steven Spielberg et Paramount Television Studios, selon les informations de The Hollywood Reporter.

Un roman fantastique dont Steven Spielberg avait acquis les droits en 1982, deux ans avant sa sortie, et qu’il essaie d’adapter, en vain, depuis plus de trois décennies. Ce livre suit les aventures de Jack, un gamin de 12 ans, en quête d’un cristal dans un monde parallèle pour sauver sa mère mourante d’un cancer.

Curtis Gwinn, le scénariste de Stranger Things et The Leftovers, sera chargé d’écrire l’adaptation et officiera en tant que showrunneur à la série. Aucune date de sortie n’est annoncée par Netflix pour le moment.