« Lupin » avec Omar Sy tease son retour sur Netflix

« Lupin » est de retour pour la partie 2 de la saison 1 l'été prochain — Netflix

Parmi les séries les plus vues de Netflix (cocorico), la première salve d’épisodes de Lupin se terminait sur un cliffhanger et donc une frustration pour les spectateurs et spectatrices. A quand la suite ? Netflix a déjà annoncé que la partie 2 de la saison 1 serait disponible l'été prochain, et maintenant la plateforme dévoile les premières images de ces cinq nouveaux épisodes, toujours écrits par George Kay en collaboration avec François Uzan, et réalisés par Ludovic Bernard (épisodes 6,7) et Hugo Gélin (épisodes 8,9,10).

La bande-annonce reprend exactement où s’était terminée la partie 1 avec le kidnapping du fils de notre gentleman cambrioleur. « En voulant se venger de Pellegrini, Assane a détruit sa propre famille. Acculé, il est contraint d’élaborer un nouveau plan », annonce Netflix.