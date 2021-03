La série « WandaVision » lance la Phase 4 de l'univers Marvel sur le petit et le grand écran — Marvel Studios

Le dernier épisode de WandaVision sera disponible ce vendredi sur Disney+.

Si l’épisode 8 a répondu à de nombreuses questions, de nombreuses parts d’ombre subsistent.

Voici les questions auxquelles on aimerait avoir les réponses dans l’épisode, le plus long de la minisérie selon les rumeurs, censé clore la première série Marvel Studios​.

Jamais, depuis Game of Thrones, une série n’avait suscité autant de théories ! Alors que le final de WandaVision sera mis en ligne ce vendredi sur Disney+ et même si l’épisode 8 Previously On a d’ores et déjà répondu à de nombreuses interrogations, les fans se retrouvent à la veille du final avec autant de questions (différentes, bien sûr, mais tout aussi nombreuses) que lors de leur première incursion à Westview. Voici les questions auxquelles on aimerait avoir les réponses dans l’épisode, le plus long de la minisérie, selon les rumeurs, censé clore la première série Marvel Studios

Wanda Maximoff est-elle une mutante ?

L’épisode 8 de WandaVision s’est penché sur le passé et les traumatismes de Wanda. La séquence, qui revient sur la mort de ses parents, suggère que Wanda est née avec des pouvoirs, bien avant d’être mise en contact avec la Pierre de l’Esprit. Les expérimentations d’Hydra dans le labo de Von Strucker auraient simplement démultiplié ses capacités innées. Dans l’univers Marvel, une humaine qui naît avec des superpouvoirs, cela s’appelle une mutante… Et cela nous ramène une fois de plus au rachat de la 21st Century Fox par Disney et au caméo de la fin de l’épisode 5 qui laisse imaginer un crossover entre le MCU et les X-Men. Wanda est-elle une mutante avant d’être une sorcière ? Dans le labo de Von Strucker, Wanda a une vision de la Sorcière Rouge dans son costume des comics. A la fin de l’épisode, Agatha l’appelle « Sorcière Rouge ». Qu’implique ce changement de patronyme ? « Aucun personnage ne semble plus puissant que Wanda. Aucun personnage n’a un pouvoir aussi mal défini et inexploré que celui de Wanda Maximoff. Il semblait donc intéressant d’explorer cet aspect après Endgame. Qui d’autre est conscient de ce pouvoir ? D’où vient-il ? Est-ce que la Pierre de l’Esprit l’a débloqué ? », a confié Kevin Feige, président des Studios Marvel, dans les colonnes d’Empire. Alors, ce neuvième épisode donnera-t-il des réponses sur l’origine et l’étendue des pouvoirs de Wanda ?

Agatha Harkness agit-elle uniquement pour son compte ?

Alors que la chanson Agatha All Along suggérait que le personnage campé par Kathryn Hahn pouvait être l’architecte de l’Hex, l’épisode 8 a montré qu’elle était la spectatrice du monde de sitcoms créé par Wanda, et qu’elle était surtout avide de découvrir comment Wanda pouvait exercer un tel pouvoir sur une ville entière. Dans les comics, Agatha Harkness sert de mentor à Wanda et l’aide à canaliser ses pouvoirs. Mais ne roule-t-elle pas pour un autre vilain ? Quel livre planque-t-elle dans sa cave : Darkhold (un livre de sorts), le Necronomicon (un livre des morts) ou le Tome of Zhered-Na (le livre de parchemins magiques d’une sorcière) ? Et surtout à qui appartient ce livre de magie ? Et qu’en est-il de son « mari Ralph » ? Existe-t-il et apparaîtra-t-il dans le dernier épisode ? Dans l’épisode 2, Dottie a dit : « Le diable est dans les détails » et Agatha a répondu : « ce n’est pas le seul endroit où il se trouve. » Certains fans émettent l’hypothèse que Ralph pourrait être le véritable méchant de la série, un personnage nommé Mephisto, le diable de Marvel… Ce qui donnerait du sens à la blague d’Agnès sur le fait que Ralph a l’air mieux dans le noir.

Quelles sont les véritables intentions de Tyler Hayward ?

L’épisode 8 a clairement montré que Tyler Hayward, le directeur du S.W.O.R.D., est un méchant. Il a conservé les trois milliards de dollars de vibranium du cadavre démembré de Vision afin de le reconstituer, comme nous l’avons vu dans la séquence post-générique qui a introduit White Vision. Mais dans quel but ? Faire de Vision une arme surpuissante est une chose, faire passer Wanda pour une terroriste et falsifier les images de sécurité du S.W.O.R.D pour faire croire qu’elle a volé le cadavre en est une autre ! Pourquoi est-il aussi déterminé à vaincre Wanda ? Quel est le dessein du projet Cataract ?

Quel avenir pour Vision et White Vision ?

La Vision de Westview est une sorte d’illusion créée par Wanda. Le White Vision de Tyler Hayward évoque celui des comics West Coast Avengers. Dépourvu d’humanité, de souvenirs et d’esprit, le synthézoïde blanc, fantôme de celui qu’il était, n’a plus d’émotions. Va-t-il combattre contre La Vision rouge de Westview ou contre Wanda ? Qui va l’emporter ? Notons également que dans West Coast Avengers, Wanda découvre que ses enfants Tommy et Billy sont des constructions magiques créées à partir de fragments de l’âme de Mephisto….

Qui est réellement Dottie ?

Les habitants de Westview sont censés être contrôlés par Wanda, et puis il y a Dottie. Celle qui est décrite par Agnes comme « la clé de tout » dans l’épisode 2 a clairement indiqué qu’elle ne faisait pas confiance à Wanda et semblait consciente que quelque chose clochait avec Vision. Wanda souhaitait l’impressionner. Pourquoi ? Elle est censée faire plier tout ce petit monde à sa volonté. Le personnage de Dottie renvoie évidemment au trope de sitcom de la voisine soupçonneuse. Dottie est un des rares habitants de Westview que S.W.O.R.D. n’a pas identifié et pourrait être plus. Certains fans émettent l’hypothèse qu’elle serait carrément le vilain Mephisto. D’autres parient sur Cléa, un personnage proche du Doctor Strange (Et l’on sait que WandaVision prépare le terrain pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, attendu en salles en mars 2022). D’autres pensent qu’elle est Moonglow, un héros basé sur la magie qui fait partie de l'Escadron suprême, parce que dans l’épisode 7, on l’aperçoit brièvement écouter ce qui se passe en jardinant des fleurs jaunes. (Les fleurs de Wanda sont rouges et roses, comme ses pouvoirs. Les pouvoirs d’Agatha sont violets, tout comme ses fleurs. Ceux de Moonglow, jaunes. D’autres, enfin, présupposent qu’elle fait partie du programme de protection des témoins évoqué par Jimmy Woo lors de sa première rencontre avec Monica Rambeau.

C’est quoi l’embrouille entre Monica et Captain Marvel ?

A la fin du film Captain Marvel de 2019, Monica, enfant (Akira Akbar) regarde avec amour Carol Danvers (Brie Larson) s’envoler. Dans WandaVision, on comprend qu’elles sont fâchées. Sachant que Teyonah Parris, qui joue Monica dans WandaVision, va apparaître dans Captain Marvel 2, il y a probablement une intrigue là-dessous. « Il y a encore pas mal de choses à raconter à ce sujet… », a souri Teyonah Parris, interrogée par le magazine américain TV Line. « Je crois que nous allons nous intéresser davantage à cette relation et à ce qui se passe avec ces deux-là », a-t-elle aussi teasé au sujet de Captain Marvel 2 sur le site de CBR.

La dernière fois que nous avons vu Monica, pendant l’épisode 7, elle était en train de fureter du côté du sous-sol d’Agatha, lorsque Pietro (ou plutôt Fietro !) est apparu derrière elle. Qu’ont-ils fait pendant l’épisode 8 ? Et ce faux-Pietro est-il la marionnette d’Agatha ou représente-t-il un danger pour Wanda ? Certains fans estiment qu’il pourrait être Mephisto… Monica a-t-elle réellement développé ses pouvoirs grâce à Wanda et au Hex ?

Quel personnage familier du MCU va apparaître ?

Elizabeth Olsen a teasé un caméo du même niveau que le Jedi dans The Mandalorian. Paul Bettany a aussi annoncé un substantiel caméo dans les colonnes d’Esquirre : « Il y a un personnage qui n’a pas été révélé. Et c’est très excitant. C’est un acteur avec lequel j’ai rêvé de travailler toute ma vie. Nous avons des scènes incroyables ensemble et je pense que la chimie entre nous est extraordinaire. »

A la suite de cette déclaration, les fans se sont creusé les méninges. Les noms de Michael Fassbender et Ian McKellen, les interprètes de Magneto dans la franchise X-Men, ont été posés sur la table (Wanda est censée être la fille du supervilain, ce sont ses parents adoptifs qui sont tués dans l’épisode 8).

D’autres pensent qu’Al Pacino pourrait camper Mephisto. Au Comic Con, Paul Bettany a dit que Robert De Niro, Marlon Brando et Al Pacino étaient ses acteurs de référence. Marlon Brando est mort. Reste De Niro et Al Pacino. En 2014, ce dernier a confié qu’il était partant pour jouer dans un film Marvel et qu’il s’était entretenu à ce sujet avec Kevin Feige.

Elizabeth Olsen a un rôle de co-vedette dans la suite du prochain long-métrage Doctor Strange in the Multiverse of Madness, attendu en salles en 2022, ce qui laisse aussi la porte ouverte à une apparition de Benedict Cumberbatch. Réponses ce vendredi ou dans une saison 2 initialement pas prévue ?