Image de la série HBO «Chernobyl» — HBO

Succès critique et public, multirécompensée, et surtout meilleure série 2019 de la rédaction de 20 Minutes, Chernobyl va bientôt avoir le droit à sa première diffusion sur une chaîne gratuite, sur M6. Enfin. La chaîne a fait cette annonce ce mercredi dans un communiqué​, sans préciser la date exacte de diffusion de la série. Sortie en mai 2019 sur HBO aux Etats-Unis et Sky Atlantic au Royaume-Uni, elle avait été proposée en H + 24 aux abonnés d’OCS.

La mini-série historique, qui raconte de l’intérieur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en avril 1986, un des pires chapitres de l’histoire de l’Union soviétique, a ravi la critique à sa sortie et raflé de nombreuses récompenses. Tournée en Ukraine et en Lituanie, elle a été saluée en particulier pour sa reconstitution minutieuse des événements et sa mise en scène ultra-réaliste.