Près de 20 ans après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat s’apprête à retrouver l’univers de René Goscinny et Albert Uderzo, non pas pour un film ( Guillaume Canet s’en occupe) mais pour une série animée, à destination de la plateforme Netflix. « Ecrire et réaliser une série d’animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s’annonce comme une aventure extraordinaire », confie ainsi Alain Chabat dans les colonnes du Parisien.

A l’image des récents films d’Alexandre Astier et Louis Clichy, la série sera en 3D et adaptera la bande dessinée Le Combat des chefs, septième aventure d’Astérix et Obélix publiée en 1963. Panoramix y perd la boule, et donc la recette de la potion magique, après avoir reçu un menhir sur la tête. Le film Astérix et le Coup du menhir de 1989 racontait déjà, en partie, cette histoire.