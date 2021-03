COMING SOON La série revient le 28 avril sur Hulu aux Etats-Unis et le lendemain sur OCS en France

Changement vestimentaire pour Elizabeth Moss dans la saison 4 de « The Handmaid's Tale » — Capture ecran Hulu

Déjà deux ans que la saison 3 de The Handmaid’s Tale s’est terminée qu’on en oublierait presque où en était June. Sans trop spoiler, notre héroïne se faisait tirer dessus en forêt mais s’en sortait vivante. Un moindre mal comparé aux horreurs que Gilead lui fait subir depuis le début de la série. Et le vent semble tourner, comme le révèle la bande-annonce de la saison 4 attendue le 28 avril sur Hulu aux Etats-Unis et le lendemain sur OCS en France.

L’heure de la revanche, et surtout de la révolution, a sonné. « Ici Radio Free America », peut-on entendre sortir d’un poste de radio alors que la révolte s’organise et que Gilead fait régner une politique de la terreur. June, elle, a troqué sa tenue de servante écarlate pour des casquette et sweat plus discrets, et semble s’ériger en figure de la résistance.