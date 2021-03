Josh O'Connor, alias le prince Charles dans « The Crown », remporte le Golden Globe 2021 du meilleur acteur dans une série dramatique — NBC/Sipa USA/SIPA

Les Golden Globes ont vu les victoires de Nomadland de Chloé Zhao, Chadwick Boseman dans Le Blues de Ma Rainey ou encore Sacha Baron Cohen pour Borat 2 (ah ok) côté cinéma, mais avouons-le, avec cette année compliquée, passée dans le canapé, le palmarès séries était peut-être encore plus attendu.

Sans surprise, mais avec une certaine satisfaction, The Crown rafle la mise avec les prix de meilleure série dramatique et de meilleurs acteurs et actrices pour Josh O’Connor (Prince Charles), Emma Corrin (Lady Diana) et Gillian Anderson (Margaret Thatcher).

Et « Le Jeu de la dame » alors ?

Pour les comédies, après son triomphe aux Emmys 2020, la méconnue Shitt’s Creek (sur Canal+) s’impose avec les Golden Globes de la meilleure série comique et de la meilleure actrice comique pour Catherine O’Hara. Jason Sudeikis décroche, lui, le prix du meilleur acteur comique avec l’hilarante et bienveillante Ted Lasso sur Apple TV+.

Et Le Jeu de la dame alors ? Pas d’inquiétude, le phénomène Netflix de l’année dernière est bien représentée au palmarès, avec meilleure mini-série et meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm pour Anya Taylor-Joy. Mark Ruffalo, lui, s’impose comme meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm avec sa double prestation dans I Know this much true.