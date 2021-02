L'actrice Gillian Anderson — Jonathan Hordle/Cover Images

Gillian Anderson enchaîne les rôles de grandes femmes politiques. Après avoir interprété Margaret Thatcher dans The Crown, la star de X-Files a été recrutée pour jouer dans The First Lady. Il s’agit d’une série sous forme d’anthologie, qui mettra en scène, comme son titre l’indique, les vies de plusieurs Premières dames importantes de l’Histoire américaine. D’après The Hollywood Reporter, Gillian Anderson y incarnera Eleanor Roosevelt, tandis que Michelle Pfeiffer jouera le rôle de Betty Ford et Viola Davis celui de Michelle Obama.

« Gillian Anderson est une actrice d’une portée incroyable et d’un talent exquis – elle est le choix parfait pour compléter ce trio puissant, qui incarnera ces femmes iconiques. C’est inspirant d’avoir Gillian, Viola Davis, Michelle Pfeiffer (…) au premier plan. Elles ont vraiment préparé le terrain pour une série historique pour Showtime », a déclaré la vice-présidente des programmes scriptés de Showtime, Amy Israel.

Femme forte

Eleanor Roosevelt était une diplomate et activiste de premier plan, très impliquée dans la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis. Bien loin de se contenter de rester en retrait, derrière son époux, elle était connue pour son franc-parler et n’hésitait pas à tenir régulièrement des conférences de presse ainsi qu’à présenter une émission de radio hebdomadaire. L’auteur Aaron Cooley sera aux commandes de cette nouvelle série, qu’il écrira et produira également.

Parmi les autres noms annoncés à l’affiche de la série, on retrouvera notamment Judy Greer, qui interprétera Nancy Howe, la secrétaire de Betty Ford, ainsi qu’Aaron Eckhart, qui jouera le rôle de Gerald Ford, le 38e président des Etats-Unis. On ignore pour le moment qui incarnera Franklin D. Roosevelt et Barack Obama. La série n’a pas encore de date de diffusion annoncée.