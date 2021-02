Le logo de la plateforme Disney+. — Disney+/Disney

Disney a mis en chantier quatre séries françaises originales pour sa plateforme Disney+.

Parmi les projets lancés : une mini-série de quatre épisodes sur la mort de Malik Oussekine.

Pour l’heure, les dates de diffusion n’ont pas été communiquées.

Une bonne nouvelle pour la fiction française ! A l’instar de Netflix et Amazon Prime Video,Disney+ se lance dans la production de programmes originaux tricolores.

Disney est en train de développer quatre séries françaises originales, a annoncé Pauline Dauvin, vice-présidente de la Walt Disney Company France, au cours d’une conférence de presse virtuelle organisée ce mardi à l’occasion du lancement de Star le 23 février à laquelle 20 Minutes a assisté. Au programme, deux séries Disney+ Originals, accessibles à tous les abonnés, deux autres réservées à Star, la future section de Disney+ réservée aux profils adultes.

La mini-série de quatre épisodes de 52 minutes Oussekine reviendra sur la mort de Malik Oussekine, décédé le 5 décembre 1986 à la suite d’une intervention de policiers (voltigeurs motocyclistes) qui l’ont passé à tabac. Elle sera axée sur le combat de sa famille pour obtenir la justice et permettra de « comprendre l’impact de ce drame sur la société française », selon Pauline Dauvin. Cette minisérie française, créée par Antoine Chevrollier (Baron noir, Le Bureau des légendes), écrite avec Faïza Guène (l’autrice de Kiffe Kiffe Demain) Julien Lilti (Hippocrate) et Cédric Ido (La Vie de château), sera conçue pour la section Star.

Star accueillera aussi une série documentaire en six épisodes de 35 minutes, produite par Breathe Film (Groupe Eléphant) & Only Pro, qui racontera comment le rappeur Soprano est devenu la star que tout le monde connaît aujourd’hui de ses premiers pas dans les quartiers Nord de Marseille à la préparation de son nouvel album jusqu’à sa tournée des stades à venir à l’été 2022.

Un teen-drama fantastique et une comédie familiale

Le teen-drama fantastique Parallèles, produit par Empreinte Digitale et Daïmôn Films, suit quatre adolescents dont les vies se retrouvent bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les propulse dans des dimensions parallèles. Les six épisodes de 45 minutes de cette série créée par Quoc Dang Tran (Marianne, Nox) et coécrits par Anastasia Heinzl seront disponibles sur Disney+.

Week-end Family, seconde série française Disney+ Originals, suit une famille « super recomposée ». Produite par Eléphant (Sandra Ouaiss, Dorothée Woillez et Nathalie Madjar), cette comédie familiale en 8 épisodes de 26 minutes est créée par Baptiste Filleul. L’écriture est codirigée par Géraldine de Margerie et Nour Ben Salem.

Ces séries françaises ne sont encore qu’au stade du développement. Aucune info sur le casting ou de date de diffusion n’ont pu être annoncées. Ces séries seront d’abord présentées dans un premier temps en exclusivité en France : « On se concentre sur la sortie de ces séries en France, mais il est encore un peu tôt pour savoir quand elles seront diffusées au-delà de la France », a expliqué Pauline Dauvin.