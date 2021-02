NEW CAPTAIN AMERICA Le Baron Zemo, les Flag-Mashers et un nouveau Captain America, le nouveau trailer de « The Falcon and the Winter Soldier » annonce une série à rebondissements pour 19 mars

Qui du Faucon ou du Soldat d'Hiver sera le nouveau Captain America ? Réponse (peut-être) dans la série « The Falcon and the Winter Soldier » le 19 mars sur Disney+ — Marvel Studios

Alors que vous êtes en train de vous prendre la tête sur WandaVision (« How much meta can you get ? »), Marvel et Disney préparent la suite et elle arrive bientôt, dès le 19 mars. Disney+ a profité du Superbowl, chiche en bandes-annonces cette année à cause de la crise sanitaire et de la fermeture de beaucoup de salles de cinéma, pour dévoiler une nouvelle bande-annonce et rappeler la date de diffusion de The Falcon and the Winter Soldier.

Comme WandaVision, cette série Marvel réunit deux super-héros « secondaires », le Faucon et le Soldat de l’Hiver, dans une aventure en six épisodes.

Des retours et un nouveau Captain America

Les nouvelles images permettent d’en savoir un peu plus sur l’intrigue qui fait suite direct à Avengers : Endgame mais aussi à Captain America : Civil War. Si Steve Rogers passait le flambeau, et son bouclier, à Sam Wilson, alias le Faucon, le gouvernement américain n’est pas de cet avis et proclame son propre Captain America, interprété par Wyatt Russell. C’est là qu’intervient le Baron Helmut Zemo (Daniel Brühl), méchant de Civil War, de retour pour finir d’assouvir sa vengeance, et enfiler au passage son iconique masque violet du comics.

Il n’est pas le seul revenant, avec également le retour de l’agent Sharon Carter (Emily VanCamp), ni la seule menace, comme le prouve la présence du groupe anarchiste les Flag-Smashers, dont l’une des jeunes membres masqués met KO le Soldat d’Hiver. S’il semble moins jouer avec les codes et les univers que WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier est un nouveau pas dans le futur de Marvel. Un futur en séries.