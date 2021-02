Sohan Pague joue Max dans — Thibault GRABHERR/ GTV

Depuis la saison 6 de Skam France, il interprète Max. Sohan Pague est un des nouveaux visages de la série de France TV Slash. Et en ce début de saison 7, son personnage prend de plus en plus de place, notamment auprès de celui de Lucie Fagedet, Tiff.

La transidentité en question

Jeune homme trans, Max se dévoile peu à peu. Et les fans de la série apprennent aussi à connaître son interprète. Sohan Pague, 20 ans, acteur, chanteur et réalisateur, a déjà pas mal de cordes à son arc. Il a notamment écrit et interprété la chanson, et le clip, Dorian.

Sohan Pague répondra à vos questions sur la saison 7 de Skam, sur Max ou encore sur son parcours de comédien et d’artiste, en Insta Live, ce lundi à 18 heures, sur le compte Instagram de 20 Minutes.