Une représentation du film « Black Panther », sur un mur de Los Angeles le 8 septembre 2020. — Chris Pizzello/AP/SIPA

C’est une nouvelle qui va ravir les nombreux amateurs de Black Panther. Une série télévisée dérivée du succès planétaire est en cours de développement, dans le cadre d’un contrat quinquennal signé avec le réalisateur du film, Ryan Coogler, a annoncé lundi Disney. L’action se déroulera évidemment dans le royaume africain imaginaire du Wakanda.

Black Panther, avec dans le rôle-titre le défunt Chadwick Boseman, avait séduit en 2018 la critique et les spectateurs, récoltant plus d’un milliard de dollars de recettes et devenant le premier long-métrage de super-héros à concourir aux Oscars dans la catégorie du « meilleur film ».

« Une histoire révolutionnaire »

« Ryan Coogler est un conteur singulier, dont la vision et l’audience ont fait un des cinéastes les plus en vue de sa génération », a estimé dans un communiqué Bob Iger, président exécutif de Disney, numéro un mondial du divertissement qui détient les droits cinématographiques de l’univers Marvel. « Avec "Black Panther", Ryan a donné naissance à une histoire révolutionnaire et à des personnages de légende (…) Nous sommes ravis de pouvoir renforcer nos relations et nous avons hâte de raconter d’autres histoires géniales avec Ryan et son équipe », poursuit-il.

La société de Ryan Coogler, Proximity, va en outre développer une « grande gamme » de projets pour Disney+, la plateforme de vidéo à la demande du groupe, et d’autres filiales. « Nous sommes déjà impliqués dans certains projets qu’il nous tarde de partager », a ainsi renchéri le cinéaste.